Rissa di sabato a Pescara, disposta chiusura per 5 giorni del locale

PESCARA – Il Questore di Pescara Luigi Liguori ha disposto la chiusura per 5 giorni del locale al cui esterno erano seduti i giovani che sabato pomeriggio sono venuti alle mani. Al titolare sono state contestate le violazioni del mancato rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale nonchè del divieto di somministrare cibi e bevande dopo le ore 18.00.

Inoltre, gli accertamenti proseguono per verificare il rispetto, da parte dell’esercente, dei procolli stabiliti per la ripresa delle attività produttive riguardanti la tipologia di locale, soprattutto il distanziamento tra i tavoli che potrebbe essere uno dei motivi della lite scoppiata tra i giovani lì seduti.

Per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, il locale è stato chiuso per una durata di 5 giorni, come disposto dall’art. 4 comma 1 del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 luglio 2020.

Inoltre, è stato avviato il procedimento amministrativo per sottoporre due dei tre giovani identificati alla misura di prevenzione del Foglio di via Obbligatorio dal Comune di Pescara atteso che sono rsidenti in Comuni di altra provincia, hanno precedenti di Polizia e hanno preso parte alla rissa.