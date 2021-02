Inaugurazione sede Circolo Velico La Scuffia, la nota di Ivo Petrelli

“Il Covid non ha scalfito la forza di volontà degli appassionati del settore che hanno continuato a lavorare per dotarsi di spazi nuovi”

PESCARA – “Circa 200 soci, 32 allievi della Scuola Velica e una nuova sede all’interno del Porto Turistico Marina di Pescara. Il Circolo Velico ‘La Scuffia’ guarda al futuro e alza le vele verso una nuova stagione di iniziative ed eventi, pensando con coraggio al post-Covid, quando anche dallo sport dovrà arrivare un messaggio di rinascita e di ripartenza”. Lo hanno detto il Presidente della Commissione Ambiente Ivo Petrelli con il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e il sindaco Carlo Masci che hanno preso parte all’inaugurazione della nuova sede del Circolo ‘La Scuffia’ con il Presidente Marco Bovani, per poi visitare gli spazi della Scuola Vela che oggi allena ben 32 piccoli atleti.

“Il dato straordinario – hanno detto il Presidente Petrelli, il Presidente Sospiri e il sindaco Masci – è sicuramente l’entusiasmo con cui il Circolo ‘La Scuffia’ ha portato avanti il proprio progetto di crescita associazionistica, educativa, formativa e anche strutturale. L’emergenza pandemica non ha scalfito la forza di volontà di professionisti e appassionati del settore che hanno continuato a lavorare in questi mesi per dotarsi di spazi nuovi e soprattutto consoni e adeguati alle attività sportive e aggregative che si vogliono portare avanti. E infatti il Circolo si è dotato di spazi su due livelli, in modo da assicurare il necessario distanziamento sociale, una vera aula didattica, spogliatoi per uomini, donne e anche diversamente abili, e poi un terrazzo esterno che si presta a ogni genere di iniziativa. Senza dimenticare gli ambiti esterni attrezzati per la scuola di Vela che anche stamattina era in piena attività. E quando un’Associazione opera in maniera eccellente è sempre un segno di vitalità del territorio, ancor più importante oggi quando il Sars-Cov-19 ha costretto tutti a rallentare la marcia, spesso a tirare i remi in barca. Siamo invece convinti che l’iniziativa del Circolo ‘La Scuffia’ e del suo Presidente Bovani avrà anche la forza di contribuire in modo straordinario all’incremento delle iniziative poste in capo al Porto Turistico, che ha delle potenzialità incredibili. Vedere le vele spiegate al vento stamane è stato uno spettacolo bellissimo, una risorsa che sicuramente troverà un suo spazio di espressione in occasione delle manifestazioni dannunziane”.