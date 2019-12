San Giovanni Teatino, Christmas Songs al SanGiò Jazz Festival

Il progetto di EP jazzit band protagonista del secondo appuntamento nella Scuola Civica Musicale, l’8 dicembre

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Il concerto di EP jazzit band “Christmas Songs” è il secondo evento del “SanGiò Jazz Festival”.

Si terrà nella Scuola Civica Musicale “San Giovanni Teatino”, domenica 8 dicembre a partire dalle ore 18.30.

“L’Amministrazione comunale, con il trio di Enrica Panza, tra l’altro straordinaria voce jazz – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – punta a ripetere il grande successo del Piero Delle Monache quartet, lo scorso 17 novembre. Gli ingredienti ci sono tutti: artisti bravissimi e canzoni natalizie, più o meno tradizionali, magnificamente interpretate con originalità”.

Il SanGiò Jazz Festival nasce da un’idea dell’assessore Simona Cinosi sviluppata in collaborazione con Cristian Caprarese (ideatore e direttore del festival) che è stato affiancato da Luigi Blasioli e Giacomo Parone nell’organizzazione.

“Il progetto Christmas Songs di EP jazzit band – spiega Caprarese – è una rivisitazione in chiave jazz swing dei brani più popolari della tradizione natalizia, da White Christmas e Let it snow fino a brani celebri pop come Heal The World di Michael Jackson e Happy Chrstmas di John Lennon.

“Stiamo cercando di riportare a San Giovanni Teatino il jazz di qualità. E’ un obiettivo dell’Amministrazione Marinucci, e del mio assessorato in particolare – dichiara l’assessore alla cultura Simona Cinosi – ed i primi riscontri sono incoraggianti, anche grazie ad un calendario con 6 concerti di assoluta qualità. Il SanGiò Jazz Festival intende rinverdire la tradizione di FBJazz, che tanto riscontro di pubblico e di critica ha avuto in passato. Inoltre, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, il festival ambisce a valorizzare la nostra scuola civica musicale quale polo della musica jazz e luogo di promozione per musicisti ed artisti locali”.

“Il concerto alla Scuola Civica Musicale di domenica 8 dicembre sarà una esclusiva e straordinaria occasione di ascoltare la bellissima voce jazz di Enrica Panza – dichiara Luigi Blasioli – la chitarra di Daniele Fratini, la batteria di Davide Ciarallo e non solo. Il pubblico infatti potrà conoscere i musicisti e dialogare con loro in quella che sarà una vera e propria lezione concerto”.

Il SanGiò Jazz Festival è promosso dal Comune di San Giovanni Teatino (Assessorato alla Cultura), dalla Provincia di Chieti e dall’associazione “Alterazioni Culturali”.