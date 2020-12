Riqualificazione di via Benedetto Croce: al via i lavori dal 14 dicembre

Mascia: “un intervento che apre le porte alla fase più onerosa dei lavori, quella che prevede l’allargamento della parte finale della strada fino a via Vespucci”

PESCARA – Una riqualificazione totale sia della sede stradale che dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Via Benedetto Croce si prepara, finalmente, a cambiare volto. I lavori inizieranno lunedì prossimo, 14 dicembre, per concludersi, prevedibilmente, nel mese di aprile.

In questa prima fase le opere riguarderanno la porzione di strada che da via Pepe arriva fino all’intersezione con via Delfico, per una spesa complessiva di seicentomila euro.

“Si tratta di un intervento atteso su una parte della città importante sia dal punto di vista residenziale che commerciale, per la vicinanza anche ad importanti infrastrutture – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità Luigi Albore Mascia – un intervento che apre le porte alla fase più onerosa dei lavori, quella che prevede l’allargamento della parte finale della strada fino a via Vespucci, previa acquisizione di alcune proprietà che in questo momento strozzano e rendono difficoltosa la viabilità. Con l’abbattimento dello svincolo dell’asse attrezzato alla Pineta Dannunziana si creerà un nuovo sistema viario nel quadrante di Pescara Sud, sistema che comprenderà anche una più scorrevole via Benedetto Croce”.

La sede stradale sarà totalmente rinnovata, con fresatura dell’asfalto esistente, rialzo dei chiusini in ghisa ove necessario, risagomatura e rifacimento del tappeto di usura e della segnaletica orizzontale.

Saranno demolite le porzioni di marciapiede che presentano avvallamenti, cordoli lesionati o fuori posizione, buche e parti inclinate dovute alle radici degli alberi.

Saranno quindi posati nuovi cordoli di travertino e integrati i pezzi di betonelle rotti o mancanti. Dove non è prevista la demolizione, saranno effettuati attenti interventi di ripristino.

È previsto l’ampliamento del marciapiede in prossimità degli incroci in modo da rendere più sicura la circolazione con una migliore visuale per gli automobilisti.

Saranno sistemati gli spazi verdi: le aiuole saranno ampliate e portate a una lunghezza di due metri, saranno estirpati vecchi tronchi e radici e alcuni dei pini verranno sostituiti con alberi a medio fusto.

Infine è previsto il posizionamento di nuove panchine in acciaio, di portabiciclette e di cestini da fissare sui pali della pubblica illuminazione.

Da lunedì lungo via Benedetto Croce sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata delle auto nei tratte che verranno progressivamente interessati dal cantiere: l’impresa dovrà comunque garantire l’accesso in sicurezza alle proprietà private.

“Ai residenti chiediamo, ancora una volta, un po’ di pazienza – conclude l’assessore Albore Mascia – sappiamo che la presenza di un cantiere in una strada così importante può creare disagi. E’ però necessario per avere poi una città da vivere meglio”.