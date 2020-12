Pescara, inottemperanze al foglio di via obbligatorio: arrestato 45enne

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri agenti della Squadra Volante procedevano all’arresto di P.V. 45enne originario di Foggia, condotto presso il carcere di Chieti per espiare condanna alla pena detentiva di mesi 2 essendo stato condannato per molteplici e ripetute inottemperanze al foglio di via obbligatorio.

Tale misura di prevenzione viene disposta dal Questore e prevede il divieto di ritorno nel Comune di Pescara per soggetti non ivi residenti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Inoltre, la Squadra Volante rintracciava e denunciava all’A.G., sempre per inottemperanza alla medesima misura di prevenzione, P.V.M. 25enne cittadina romena, N.H. 20enne marocchino e V.M. 30enne teramana.