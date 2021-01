Rinviata la partita della Pallavolo Teatina contro il Sant’Elia

CHIETI – Nel corso dell’allenamento di rifinitura di questa mattina, una giocatrice del roster neroverde ha lamentato alcuni sintomi compatibili con il covid: sottoposta immediatamente a tampone rapido, è risultata positiva.

Come da protocollo, la Connetti.it si è subito attivata per sottoporre a tampone il resto della squadra, ma la ristrettezza dei tempi e la mancanza di spazio presso le strutture convenzionate hanno impedito di poter effettuare l’intera operazione per tutta la squadra. Si è potuto sottoporre a tampone solo altre tre atlete neroverdi, ed è emerso un altro caso di positività.

Seguendo ancora una volta il protocollo, di fronte all’impossibilità di poter garantire a tutti l’esame del tampone, la società ha chiesto e ottenuto dalla Federazione di rinviare la gara contro il Sant’Elia a data da destinarsi.