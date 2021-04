Rifacimento strada Collebrincioni, la soddisfazione di D’Angelo

Approvato lo stanziamento di 600mila euro per i lavori. D’Angelo: “Era una promessa fatta due anni fa agli abitanti di Collebrincioni”

L’AQUILA – “Grande soddisfazione” per lo stanziamento di 600mila euro “per la strada 70 che collega L’Aquila a Collebrincioni” nel bilancio della Provincia dell’Aquila appena approvato è stata espressa dal consigliere comunale del capoluogo Daniele D’Angelo, di ‘Cambiamo’.

“Era una promessa che avevo fatto agli abitanti di Collebrincioni due anni fa – spiega D’Angelo – e che ora è realtà grazie alla sinergia con la Provincia che ha mostrato attenzione per le frazioni. Soprattutto in questo momento di difficoltà, potenziare i collegamenti fra le diverse aree della nostra città attraverso interventi infrastrutturali, come avverrà con il rifacimento del manto stradale e la sistemazione della strada 70, è di fondamentale importanza per impedire lo spopolamento delle aree più distanti dal centro e agevolare i contatti fra le comunità e la fruizione dei servizi. Ringrazio il presidente Angelo Caruso per l’appoggio assicurato e la grande sensibilità dimostrata, la giunta provinciale e il vicepresidente Vincenzo Calvisi che fin dal principio mi ha aiutato a portare avanti questo impegno. Un impegno – conclude – che da tempo Collebricioni attendeva e che finalmente avrà una concreta realizzazione”.