Ricostruzione post sisma 2016: accordo tra ANAC, Legnini e Invitalia

Firmata un’intesa che prevede, tra l’altro, il coinvolgimento dei Governatori e verifica di legittimità preventiva dell’UOS

L’AQUILA – L’attività di alta sorveglianza sugli appalti pubblici della ricostruzione nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici 2016-2017 si riqualifica nel segno dell’efficienza.

Considerata la forte semplificazione dell’attività edilizia introdotta nel 2020 con le nuove leggi e le Ordinanze del Commissario, cui sta seguendo una crescita consistente degli appalti, l’Autorità Anti corruzione, lo stesso Commissario e Invitalia, che agisce come centrale di committenza, hanno sottoscritto nella giornata del 2 febbraio un nuovo accordo che rafforza e al tempo stesso velocizza i controlli preventivi di legalità.

L’intesa è stata firmata a Roma dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, il Presidente dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Domenico Arcuri, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Giovanni Legnini, e i presidenti delle regioni coinvolte, Marco Marsilio per l’Abruzzo, Nicola Zingaretti per il Lazio, Francesco Acquaroli per le Marche, e Donatella Tesei per l’Umbria.

Una delle principali novità dell’accordo riguarda proprio il coinvolgimento dei presidenti delle Regioni, in qualità di Vice-Commissari, sia per il ruolo delle Regioni nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma, sia per la funzione di coordinamento verso i soggetti attuatori e delle centrali di committenza, ferma restando la supervisione del Commissario Straordinario.

Altra novità riguarda la verifica di legittimità preventiva dell’UOS, l’Unità Operativa Speciale dell’Anac, che si concentrerà sugli interventi più rilevanti e sull’esecuzione dei contratti, con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. Un’attività che già nei mesi scorsi ha portato a una drastica riduzione del contenzioso legale sugli appalti legati alla ricostruzione.

Per consentire una più efficace azione di supporto, anche a seguito dell’incremento delle procedure di gara registrato negli ultimi mesi, sono state individuate le nuove soglie del valore economico sopra le quali si svolgerà il controllo degli atti di gara: 350.000 euro per affidamento di lavori; 100.000 euro per affidamenti di servizi e forniture, compresi quelli di ingegneria e architettura, e la progettazione; 100.000 euro per i subappalti in caso di lavori di oltre 1 milione di euro.

Potranno essere sottoposti a verifica preventiva anche schemi di bando per l’invito degli operatori economici riguardanti l’affidamento di servizi tecnici e lavori. Nel protocollo si introduce, infine, la possibilità da parte del Commissario Straordinario di richiedere un parere preventivo all’Autorità per l’emanazione delle ordinanze speciali in deroga, ai sensi dell’art. 11 del ‘decreto semplificazione’.

Dichiarazione congiunta del presidente Anac, Giuseppe Busia, e del Commissario Straordinario, Giovanni Legnini

“Il controllo preventivo da parte di Anac è un utile presidio di legalità che può ben conciliarsi con la semplificazione amministrativa e l’accelerazione delle procedure necessarie alla ripresa economica del Paese. Come delineato nell’atto sottoscritto oggi, legalità ed efficienza possono e debbono procedere insieme, in un nuovo modello di governo con più livelli di responsabilità ed un’equilibrata collaborazione tra le istituzioni”.

Attività UOS per ricostruzione post sisma 2016 (fonte Anac)

Procedure vigilate dalla stipula del protocollo del dicembre 2016: oltre 460

Parerei emessi dalla stipula del protocollo: oltre 1.200

Procedure vigilate nel 2020: 208 (45% del totale)

Pareri emessi nel 2020: circa 680 (circa il 57% del totale)

Tempi medi di emissione del parere: circa 3 giorni lavorativi medi dal ricevimento della documentazione

Alcuni dati sulla ricostruzione pubblica post sisma 2016 (fonte Commissario straordinario)

Stanziamento per la ricostruzione pubblica post sisma: 2,2 miliardi di euro

Opere pubbliche in senso stretto finanziate dalle Ordinanze: 1.288

Spesa effettiva erogata nel 2020 per le opere pubbliche: 283 milioni di euro (+36% sul 2019)

Lavori conclusi a fine dicembre 2020: 126 (+50% rispetto al 30 giugno 2020)