Regione Abruzzo sostiene la nuova app AGEA per mappare i vigneti italiani

REGIONE – Al Vinitaly 2026 l’AGEA ha presentato la nuova applicazione digitale per la mappatura delle aree vitate italiane: una “cartografia parlante” che valorizza vitigni, territori e identità produttive attraverso contenuti audio e video immersivi. La Regione Abruzzo sostiene il progetto, definito dal vicepresidente Emanuele Imprudente un’opportunità strategica per le aziende vitivinicole, chiamate a raccontare in modo diretto la propria storia, le tradizioni e il legame con il territorio.

La piattaforma permette alle imprese di realizzare brevi narrazioni multimediali capaci di trasformare un vigneto in un simbolo di identità, passione e sostenibilità, rafforzando il rapporto tra produzione e fruizione del territorio e incentivando le visite nei luoghi di origine dei vini. La Regione invita le aziende a partecipare inviando il materiale richiesto all’ufficio stampa AGEA, seguendo le linee guida operative per la realizzazione dei contenuti.

Per una indicazione di massima, proponiamo il seguente storyboard – sceneggiatura – per la realizzazione di un audio di circa 2 minuti:

1. Soggetto protagonista: la vigna

Nome della Vigna/Appezzamento: [il racconto inizia con l’indicazione del nome della vigna, se c’è]

Vitigno: [indicare la varietà di uve e le tipologie di vino prodotte]

Territorio: [Descrizione breve: collina, esposizione, tipo di suolo]

Caratteristiche uniche: [per esempio: “le viti più vecchie risalgono al xxxx”]

2. I protagonisti: la famiglia

I Pionieri: Chi ha acquistato/piantato la vigna?

Il Lavoro: Quali sacrifici sono stati fatti? (es: “la vendemmia fatta di notte”, “la ricostruzione dopo una grandinata/gelata/etc”)

Le Persone: Menzione di personaggi chiave (nonni, genitori, i figli che oggi proseguono).

3. Elementi cardine del racconto

L’Empatia: Il racconto deve trasmettere sentimenti (amore, fatica, orgoglio, legame intergenerazionale).

Il Tempo: La vigna come testimone del passare delle generazioni.

Il Gesto: L’attenzione manuale, la cura, la partecipazione e il sacrificio.

4. Tono di voce e atmosfera

Autentico e Sincero: Niente linguaggio commerciale, solo storie vere.

Poetico ma Rurale: Un linguaggio che profuma di terra, sudore e stagioni.

Caldo e Nostalgico: Deve evocare ricordi ed emozioni.

Per una indicazione di massima, proponiamo il seguente storyboard – sceneggiatura – per la realizzazione di un video di circa 3 minuti (una sequenza di immagini con la struttura che segue):

Struttura del video-racconto

L’Inizio (Il Presente/La Vigna oggi): Un’immagine ravvicinata (es: una mano che accarezza una foglia o un grappolo).

Il Passato (Il Sacrificio): Flashback alle origini. La terra incolta o la prima piantumazione. I nonni.

Il punto più alto, cruciale o emotivo della storia (La Sfida): una prova superata (es. guerra, carestia, siccità/gelata, cambio generazionale).

Conclusione (La Continuità): il passaggio di testimone, lo sguardo al futuro, il vino come risultato di quella storia.

La prima indicazione utile per localizzare gli appezzamenti di riferimento è il CUAA delle aziende che vorranno aderire all’iniziativa.

Video e Audio vanno inviati esclusivamente a ufficio.stampa@agea.gov.it non prima di aver attentamente letto la nota.

Nota

Né l’audio né il video devono pubblicizzare il marchio della cantina. Quindi, per l’audio: va bene la voce narrante che parla della tipologia del vino prodotto, delle caratteristiche del suolo, dei nonni – dei genitori – delle generazioni che si sono alternate fino ad oggi ma senza la specifica del nome della cantina. Per il video, vanno benissimo le panoramiche del territorio di riferimento, la vigna, la vendemmia, le botti ma non possiamo riprendere le bottiglie con etichetta in primo piano e il logo.