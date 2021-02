Pescara, torna lo screening anti-Covid alla stazione di Portanuova

Sabato 6 e domenica 7 febbraio si potranno effettuare i tamponi alla stazione di Portanuova. É possibile prenotarsi sul sito online del Comune di Pescara

PESCARA – L’incremento dei casi di positività al Covid 19 registrati negli ultimi giorni e le richieste provenienti dalla popolazione, in particolare da parte di coloro che non avevano avuto accesso al primo periodo dello screening di massa – svoltosi dall’11 al 21 gennaio scorsi – ha indotto l’amministrazione comunale di Pescara, di concerto con la Asl, ognuno secondo le proprie specifiche competenze, a riattivare i punti fisici in città per l’esecuzione dei test sui cittadini. La decisione è stata assunta al termine di un tavolo tecnico al quale hanno preso parte il manager della Asl Vincenzo Ciamponi e gli assessori comunali Eugenio Seccia e Patrizia Martelli.

Sarà infatti possibile prenotarsi on-line, sul sito istituzionale del Comune (www.comune.pescara.it), per sottoporsi, nelle giornate di sabato e domenica, alla prova dei tamponi presso la stazione di Portanuova, dove saranno operative cinque linee con operatori dedicati; si conta inoltre, nell’arco delle prossime ore, di poter riattivare anche la location utilizzata nelle scorse settimane al centro PescaraFiere di via Tirino, struttura, questa, messa a disposizione dall’imprenditore Danelli.

“Siamo ancora una volta pronti a sostenere le necessità di sicurezza sanitaria della popolazione – ha detto il sindaco Carlo Masci – Nel caso in cui dovesse ampliarsi, e facciamo naturalmente i debiti scongiuri, la fascia di popolazione contagiata dal Covid, la disponibilità di dati certi e il tracciamento delle persone, in particolare degli asintomatici, costituirebbero una base di conoscenza di estrema importanza”.

Gli orari di apertura, sabato e domenica prossimi, saranno quelli già sperimentati durante il primo periodo di screening, ossia dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14:30 alle 18:30. “E’ un servizio gratuito che mettiamo di nuovo a disposizione di tutti i pescaresi – ha da parte sua dichiarato l’assessore comunale alla Protezione Civile e al Ced, Eugenio Seccia – che vedrà impegnate in prima istanza tutta la struttura della Protezione Civile e le associazioni di volontariato. Ci siamo fatti trovare ancora una volta pronti, nella speranza che non vi sia un’ulteriore crescita della pandemia”.

Per l’assessore al Patrimonio Patrizia Martelli “la disponibilità dei locali di Portanuova e, in caso di necessità, della struttura privata di via Tirino, funge da importante supporto per far sì che l’azienda sanitaria sia in grado di esercitare le proprie funzioni sul territorio. Voglio quindi ringraziare, come già nelle scorse settimane, l’impresa Danelli per il sostegno che ci sta offrendo”.

Infine va sottolineato come le autorità preposte stiano lavorando per organizzare lo screening nelle scuole medie inferiori e in quelle Elementari, così come già annunciato dalla stessa Asl.