Pescara celebra lo scultore Pietro Cascella nel centenario della nascita (1921-2008) con un’iniziativa che ha coinvolto il figlio e la nipote

PESCARA – Porte aperte al Museo Cascella per celebrare il centenario della nascita dell’artista pescarese Pietro (1921-2008), figlio di Tommaso (1890-1968) e nipote di Basilio (1860-1950), terza generazione di una straordinaria dinastia che ha segnato in profondità la cultura abruzzese, italiana ed europea tra Ottocento e Novecento.

Il Comune di Pescara ha celebrato la figura dello scultore, ricordato su scala nazionale dai mezzi di informazione, con un’iniziativa che ha coinvolto il figlio di Pietro, Tommaso Cascella, la nipote Prisca Montani, la storica dell’arte Francesca Triozzi che per l’occasione ha presentato un documentario che può essere visionato on line sulla pagina web dell’Amministrazione comunale.

Il sindaco Carlo Masci, oltre a delineare le linee d’intervento del Comune sulla politica culturale e sulla rete museale in espansione, ha annunciato che la fermata del bus davanti alla struttura, d’intesa con TUA, sarà intitolata alla dinastia Cascella, sul modello che arriva da altre città e che sarà presto esteso per identificare i luoghi di Pescara. Tommaso Cascella ha esortato a fare del Museo «non la tomba di famiglia, ma la casa viva, il laboratorio della cultura della città. Pescara merita molto, ha tanti talenti, possiamo pensare a questa struttura come un piccolo volano per dare lustro alla città». L’assessore alla cultura Mariarita Paoni Saccone ha annunciato interventi importanti negli spazi del Museo e la storica dell’arte Triozzi ha parlato di Pietro Cascella, delle testimonianze artistiche fortemente caratterizzanti del tessuto urbano che lo fanno «vivere attraverso i suoi monumenti».

Alla manifestazione, che ha visto un incoraggiante afflusso di visitatori nel pieno rispetto della normativa anticovid, hanno preso parte anche l’assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese, il curatore del Museo Cascella Mariano Cipollini, il presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo Emilio Della Cagna e il vice Luigi Di Alberti.