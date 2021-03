Ricostruzione post-sisma 2009, semplificata erogazione contributi modici

Finora era necessario aspettare 3 mesi per consegnare i SAL o raggiungere la somma di almeno 200.000 € di lavorazioni effettuate

CUGNOLI – Ascoltate le proposte espresse dal Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee. È entrata in vigore una nuova procedura che semplifica notevolmente le modalità di erogazione dei contributi riguardanti gli immobili danneggiati dal sisma del 06.04.2009 ricadenti nei centri storici dei Comuni del Cratere, con riferimento agli Stati di Avanzamento Lavori.

Le nuove regole sono inserite all’interno del Decreto n. 08 a firma del Titolare dell’USRC che ha ascoltato le proposte espresse dal Sindaco Coordinatore del Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee, a nome del Tavolo che, ha rappresentato un’esigenza fortemente sentita da tutto il territorio.

Finora, anche in presenza di cantieri edilizi dall’importo esiguo, era necessario aspettare 3 mesi per consegnare i SAL o raggiungere la somma di almeno 200.000 € di lavorazioni effettuate e ciò determinava dei rallentamenti artificiali con conseguenze negative su tuttol’iter della ricostruzione.

Adesso, grazie a queste recenti norme, viene snellita notevolmente l’intera procedura in riferimento alle pratiche sisma di ricostruzione privata aventi importo inferiore ai 600.000 euro lordi complessivamente ammessi.

La semplificazione introdotta per andare incontro in particolar modo alle piccole e medie imprese, in situazioni di profonda difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, porterà sicuramente nuovo ossigeno ed energia all’intero processo di ricostruzione.

Per ulteriori approfondimenti: il decreto n. 08 del 04.03.2021 è pubblicato sul sito istituzionale dell’USRC e sul sito mic.usrc.it.