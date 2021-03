I biancazzurri in campo alle 15.30 contro i giallorossi al Centro Sportivo Avelllola per continuare la corsa promozione: la partita in tempo reale

BENEVENTO – Dopo il sofferto successo conseguito al 90mo nello scontro diretto contro il Lecce, il Pescara riprende il cammino in trasferta contro il Benevento. Fischio d’inizio alle ore 15.30 per il match che si disputerà al Centro Sportivo Avellola per la 12ma giornata del campionato Primavera 2B. Un ostacolo alla vigilia non semplice per la squadra di Iervese chiamata a difendere e perchè no cercare un ulteriore allungo in vetta alla classifica sul Lecce ora 4 punti dietro.

Infatti la squadra campana è reduce dal successo con il Crotone in trasferta e vede al portata di mano il terzo posto considerando che ha due partite da recuperare rispetto all’Entella terza forza con 18 punti (4 in più dei giallorossi). Ci aspettiamo una gara molto combattuta che potrete seguire in diretta dalle 14.30 circa con l’uscita delle formazioni ufficiali quindi con la cronaca del match.

FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO: Quartarone, Onda, Caserta, Cesarano, Talia, Ciaravolo, Masella, Sanogo, Sorrentino, Garofalo, Alfieri. Allenatore: Romaniello (ufficiali dalle 14.30)

PESCARA: Sorrentino, Longobardi, Pedicone, D’Aloia, Chiacchia, Veroli, Chiarella, Tringali, Belloni, Mercado, Kuqi. Allenatore: Iervese (ufficiali dalle 14.30)

CLASSIFICA

Pescara 27

Lecce 23

Entella 18

Spezia 15

Benevento 14

Pisa 13

Crotone e Frosinone 12

Napoli e Cosenza 11

Reggina 7

Salernitana 3