Le Doralinde, storie di donne nelle Arti: evento online l’8 marzo

PESCARA – Tornano gli eventi on line del Florian Metateatro, in diretta dal teatro di Pescara, il Florian Espace, un nuovo appuntamento per le donne nel giorno dell’8 marzo. Sulla pagina Facebook del teatro alle ore 18 inizierà la diretta-spettacolo Le Doralinde, storie di donne nelle Arti. Un racconto a più voci di cinque donne che hanno dedicato la loro vita alle arti, nelle sue varie forme.

Dalla figura del personaggio Doralinda, donna coraggiosa che salva il suo paese dall’oblio grazie alla tessitura, ci addentreremo nel racconto di altre vite. Cinque donne sul palco del Florian si avvicendano per raccontarsi, tracciare il loro percorso di donne nell’arte, nel teatro, nella danza e nel design, e presenteranno nella forma di una breve auto-narrazione, il segno distintivo del loro lavoro.

Le nostre ospiti saranno:

Flavia Valoppi, attrice e organizzatrice teatrale

Elisabetta Di Bucchianico, designer e ceramista

Sibilla Panerai, storica dell’arte e docente

Cristina Squartecchia, danzatrice e giornalista

Francesca De Rubeis, artista e insegnante

A introdurre Isabella Micati, filmaker, operatrice culturale e tessitrice

Durante l’incontro sarà possibile interagire con le nostre ospiti sui canali social del Florian Metateatro, ognuna di loro infatti dopo il proprio racconto passerà “on line” per rispondere alle domande del pubblico. Questo aspetto dell’evento ci ricorda molto quello che il Florian ha sempre proposto dal vivo, dopo gli spettacoli, con gli incontri nel foyer assieme ai protagonisti delle serate. Attendendo di occupare di nuovo quegli spazi fisici, prendiamo gli spazi virtuali.

Le Doralinde – storie di donne è un un progetto ideato e curato da Flavia Valoppi, Isabella Micati, Alessio Tessitore, regia video Isabella Micati, riprese Alessio Tessitore e Renato Barattucci che ha curato anche l’allestimento tecnico.

Il punto di partenza del progetto è la protagonista del racconto di Dario Oggiano Doralinda e la Musa Ovina e dello spettacolo del Florian Metateatro, Doralinda alla ricerca della bellezza perduta, produzione Florian Metateatro che ha girato i teatri d’Italia negli ultimi anni, con la regia di Isabella Micati, Flavia Valoppi, Alessio Tessitore, interpretata da Flavia Valoppi con gli oggetti di scena dell’Officina delle Invenzioni, Arago Design e la scenografia di La Galina Caminante.