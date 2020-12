Riconsegna tela ‘La Figlia di Iorio’ restaurata-Concetto di Natale

PESCARA – “Riconsegna ufficiale alla Provincia di Pescara domani, martedì 8 dicembre, della tela ‘La Figlia di Iorio’, sottoposta a un intervento di restauro da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Un momento che la nostra amministrazione provinciale ha deciso di celebrare in modo istituzionale nel giorno della Festa dell’Immacolata, omaggiando l’intero territorio con un evento on line che, al tempo stesso, rappresenterà la nostra strenna natalizia. Accanto a noi, attraverso contributi registrati o in diretta live, tutti rigorosamente a distanza, ci saranno alcuni artisti, come Tiziana Di Tonno, Michele Di Toro, Nunzio Fazzini e Antonello Delle Monache che hanno scelto di affiancarci, perché neanche il Covid-19 ferma il nostro desiderio di stare insieme e, se i cittadini non possono temporaneamente venire in Provincia per ammirare l’arte, allora porteremo l’arte, musicale, pittorica, narrativa, nelle case attraverso il canale Facebook e youtube di Visit Abruzzo, a partire dalle ore 18 ”. Lo ha annunciato il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri ufficializzando l’evento previsto per domani, ‘Concetto di Natale – Musica e Novelle’.

“L’elemento principale dell’iniziativa – ha spiegato il Presidente Zaffiri – ruota attorno alla riconsegna formale della Tela ‘La Figlia di Iorio’, da sempre custodita nell’omonima sala del Palazzo del Governo e della Provincia. Fortunatamente, come la stessa Sovrintendenza ha testimoniato nel proprio contributo filmato, l’opera d’arte era in ottime condizioni, nonostante fossero trascorsi ben 33 anni dall’ultimo intervento, e le forze sono state concentrate soprattutto su un lavoro di restituzione della luce al dipinto, ovvero alla sua pulizia, a partire dalla parte retrostante e poi dei colori, rimettendo anche in tensione tutti i ganci d’acciaio che tengono ben tesa la tela. Ma, proprio per questa ragione, l’intervento ha permesso anche di approfondire la diagnostica della tela, fornendo informazioni fondamentali, sotto il profilo prettamente artistico, sulla mano di Francesco Paolo Michetti, notizie utili per interpretare anche altre opere, per datarle in modo più preciso e anche per individuarne le origini storiche.

E, nel corso dell’evento, ci sarà l’intervento della stessa Sovrintendenza che ci racconterà come si sono svolte le operazioni di restauro, e dei dieci operai che è stato necessario impiegare per tirare giù il quadro e poi per rimetterlo al suo posto, un racconto affascinante e importante che ci svelerà il grande lavoro, anche manuale, che spesso si cela dietro agli interventi di salvaguardia del patrimonio artistico del nostro Paese. Non solo: la Provincia coglierà l’occasione anche per rivelare un aneddoto importante che, nel 1943, ci ha permesso di salvare la tela e impedire che fosse trafugata dai tedeschi, grazie all’impresa coraggiosa di due uomini, Giuseppe Santoleri e Vittorio Bianchini. Nel settembre del 1943, nella città di Pescara già bombardata e deserta, i due uomini entrarono di notte nel Palazzo del Governo da un ingresso secondario, rompendo un vetro per simulare il furto e non suscitare il sospetto di un piano preordinato, raggiunsero la tela, la arrotolarono e la caricarono su un 1100 furgonato trasportandola sino al seminario diocesano della città di Penne, dov’è stata custodita sino alla fine della guerra, per poi essere restaurata e ricollocata nel Palazzo della Provincia, un racconto che io stesso ho appreso dal figlio di Santoleri e che d’ora in avanti ricorderemo installando una didascalia-targa all’ingresso della Sala ‘La Figlia di Iorio’ per restituire il giusto onore e merito a due uomini che, lontano dai riflettori, hanno permesso di conservare un’opera d’arte di inestimabile valore, non per avere medaglie, ma per amore dell’arte e del loro territorio.

E per accompagnare l’iniziativa istituzionale – ha proseguito il Presidente Zaffiri – abbiamo deciso di promuovere un momento di celebrazione ispirata all’inizio ufficiale delle festività natalizie da sempre coincidente con la ricorrenza dell’Immacolata, un evento denominato ‘Concetto di Natale’”. A partire dalle 18 la cerimonia sarà trasmessa live streaming sul canale Facebook e Youtube di Visit Abruzzo e rimbalzata sulle pagine social della Spray Records, organizzatrice dell’evento gratuitamente, con la partecipazione di Michele Di Toro, Nunzio Fazzini, Piero Delle Monache, Elena Cacciagrano, Giacomo De Grandis, Martina Urbano, Romano Silli e Tiziana Di Tonno, offrendo un omaggio artistico in cui le musiche natalizie si avvicenderanno alla lettura recitata delle Novelle di Natale di d’Annunzio.