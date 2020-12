Città Sant’Angelo, lavori di manutenzione al parcheggio De Cecco

CITTÁ SANT’ANGELO – Sono iniziati i lavori di manutenzione del parcheggio “Belvedere De Cecco”. Un intervento che consentirà di dare nuova vita ad un punto strategico per la viabilità del centro storico angolano. Grazie all’interessamento del Sindaco, Matteo Perazzetti, con questi lavori si scongiurerà la problematica relativa al ristagno delle acque piovane. Attualmente, ad ogni pioggia leggera o a carattere temporalesco, si vengono a creare delle enormi pozzanghere che smuovono i mattoncini presenti, creando diverse difficoltà alla circolazione. Per questo motivo, a partire da oggi, lunedì 07 dicembre 2020, sono iniziati i lavori di manutenzione.

Verranno installate delle griglie per il deflusso delle acque e saranno riposizionate le “betonelle”, i mattoncini che compongono la pavimentazione del parcheggio. Al termine di questo intervento, verrà effettuata la manutenzione ordinaria delle travi in ferro che sorreggono la struttura. I lavori termineranno nei primi giorni di gennaio 2021. Per tutto il periodo si potrà parcheggiare verso nord, solo nella parte finale del piazzale, a ridosso dell’ascensore e dell’uscita che consente l’accesso a Vico Mattuffi, in prossimità di corso Vittorio Emanuele. L’ingresso sarà ridotto ad una carreggiata a senso unico alternato, al fine di consentire l’accesso e l’uscita dei veicoli.