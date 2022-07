Rete Punto Poste a Pescara e Provincia con 100 punti di consegna

PESCARA – In provincia di Pescara cresce del 269%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (gennaio-giugno), il numero dei pacchi lavorati attraverso i 100 Punto Poste presenti sul territorio: una crescita esponenziale ed un apprezzamento da parte dei cittadini confermato dai numeri per il network di prossimità di Poste Italiane che affianca gli 80 uffici postali sul territorio e che permette di ricevere gli acquisti online o effettuare spedizioni di resi o pacchi.

La rete Punto Poste è composta da tabaccherie, Kipoint, ma anche bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour, distributori di carburante IP e locker. Una rete che può essere considerata un valore aggiunto in termini di utilità e accesso ai servizi per tutti i cittadini, in special modo durante il periodo delle vacanze.

Infatti, i Punto Poste sono presenti, oltre che nelle principali città, in moltissime località turistiche e, grazie alla flessibilità degli orari e alla disponibilità dei servizi anche nei weekend, sono spesso utilizzati dai cittadini che anche in vacanza sempre di più si affidano alla Rete per i loro acquisti e spedizioni.

Sul sito www.poste.it è possibile ricercare il Punto Poste più vicino e più comodo e trovare tutte le informazioni utili sulle modalità di spedizione, di ritiro o di reso.

Attraverso Punto Poste, utilizzata dai marchi più importanti dell’e-commerce, Poste Italiane conferma dunque l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini.

Oltre che a Pescara, infatti, è possibile trovare i Punto Poste anche in numerose località del territorio, tra cui Montesilvano, Spoltore, Città Sant’Angelo, Penne, Cepagatti, Pianella, Loreto Aprutino, Manoppello, Collecorvino e Popoli.