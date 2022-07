A Sante Marie inaugura la “Big Bench”, la grande panchina: ecco quando

SANTE MARIE – Domenica 31 luglio il Comune di Sante Marie inaugurerà della “Big Bench” la prima grande panchina in provincia dell’Aquila, la 241esima d’Italia. La panchina, alta tre metri e realizzata in ferro e legno poi dipinto di giallo, si trova nella riserva naturale grotte di Luppa, in luogo che permetterà ai visitatori di ammirare tutto il territorio.

Domenica è prevista la partenza a piedi da piazza Aldo Moro per la riserva. Alle 17.30 ci sarà la benedizione e l’inaugurazione della panchina e a seguire la cocomerata offerta dalla commissione pari opportunità.

Le grandi panchine, distribuite su tutto il territorio italiano, sono mete di tour degli appassionati di natura e paesaggi. Anche a Sante Marie sono stati istituiti dei punti dove i visitatori potranno timbrare i loro passaporti delle grandi panchine: presso la cooperativa di comunità “Sette Borghi”, nell’ufficio della riserva Grotte di Luppa e nella sede della Pro loco di Sante Marie. Per informazioni 350.0250784.