Regione, la proposta di Area Blu a tutela del settore caseario

Il Consiglio pronto ad intervenire con un provvedimento, atto a reperire risorse economiche in grado di dare ossigeno alle aziende del settore

L’AQUILA – Nella giornata di giovedì primo aprile una delegazione dell’Associazione AreaBlu, insieme ai signori Arturo Di Antonio e Gaspare Di Domenicantonio, esponenti del settore latteario e caseario, è stata accolta in sessione di audizione nella conferenza dei capigruppo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo.

La convocazione era stata effettuata in seguito ad una iniziativa proposta appunto da AreaBlu, finalizzata a sostenere tutto il mondo della produzione del latte che, in questo anno, è stato flagellato dagli effetti economici della pandemia, che a fronte di un aumento dei prezzi del prodotto finito sui banconi dei supermercati in seguito ad oscillazioni del mercato hanno subito un a riduzione dei prezzi molto bassi della materia prima, ovvero il latte, tali da non consentire alle aziende di mantenere il proprio prodotto competitivo.

L’iniziativa, culminata in una conferenza stampa che fu fatta nel mese di agosto dello scorso anno, in presenza dei vertici del gruppo CAMBIAMO, Fabrizio Valloscura e Mimmo Srour, per sollecitare l’attenzione delle istituzioni sul problema, ha visto nel Vice Presidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo, un valido ed attento interlocutore che ha spinto il consiglio con tutte le sue componenti politiche, ad assumersi degli impegni per intervenire con un provvedimento, atto a reperire delle risorse economiche in grado di contribuire al rafforzamento del prezzo della materia prima, che possa consentire alle aziende del settore di avere ossigeno e permettere una maggiore solidità economica all’intero settore.

Erano presenti all’audizione presso il Consiglio Regionale in rappresentanza di AreaBlu i consiglieri comunali di Tortoreto Domenico Di Matteo e di Martinsicuro Alessandro Casmirri, i quali congiuntamente hanno espresso profonda soddisfazione per quanto accaduto e per l’impegno assunto dal Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e da tutti i gruppi politici di portare presto in aula un provvedimento con adeguata copertura finanziaria, a tutela dell’intero comparto della produzione agroalimentare del latte. Infine il portavoce di AreaBlu Carlo Simone nell’associarsi a quanto hanno detto i due delegati presenti alla audizione, ringrazia il vice presidente del consiglio regionale Roberto Santangelo, per l’impegno rispettato e per aver coinvolto l’intera istituzione regionale per la risoluzione di questo importante problema.