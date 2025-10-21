La Regione Abruzzo presenta il bilancio sociale 2025

L’AQUILA – Durante l’incontro istituzionale tenutosi all’Emiciclo dell’Aquila, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha sottolineato l’impegno “robusto” dell’amministrazione regionale nel campo delle politiche sociali, anche in tempi difficili, evidenziando una forte vocazione inclusiva e una particolare attenzione verso le fasce più fragili della popolazione.

L’evento, promosso dall’assessorato regionale alle Politiche Sociali e dal Consiglio regionale, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, esponenti del Terzo settore e amministratori locali. Tra gli interventi, quelli del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, dell’assessore Roberto Santangelo, del vicesindaco dell’Aquila Raffaele Daniele, del presidente FIGC-LND Abruzzo Concezio Memmo, del nuovo direttore regionale Emanuela Grimaldi, e della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, che ha espresso grande apprezzamento per i risultati raggiunti dalla Regione.

Marsilio ha ricambiato il riconoscimento, sottolineando la sinergia tra Regione e Governo nazionale negli ultimi tre anni, in particolare su temi come lavoro, inclusione, coesione sociale e contrasto alla denatalità e allo spopolamento, che sono diventati pilastri delle politiche nazionali.

Focus su fondi e inclusione

Il presidente ha ribadito l’impegno a garantire le spese sociali necessarie per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, con un ampliamento significativo della platea dei beneficiari grazie a una gestione attenta del bilancio regionale e soprattutto del Fondo Sociale Europeo. In particolare, ha citato il fondo da 36 milioni di euro destinato alla vita indipendente, che consente una pianificazione pluriennale dell’assistenza alle persone con disabilità o patologie, promuovendo il diritto a una vita autonoma.