Regione Abruzzo al fianco di L’Aquila Capitale della Cultura 2026

REGIONE – Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha partecipato a Roma alla presentazione del programma di “L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”, sottolineando come il riconoscimento non riguardi solo il capoluogo ma l’intero Abruzzo.

Marsilio ha definito la designazione un passaggio storico, frutto della determinazione di cittadini, istituzioni e mondo culturale, e una straordinaria occasione per mostrare all’Italia e all’Europa una città che è diventata un laboratorio di rigenerazione culturale.

Secondo il presidente, il titolo premia non solo la ricostruzione materiale dopo il terremoto, ma soprattutto quella morale e civile, dimostrando che la cultura è un motore capace di ricomporre il tessuto sociale, restituire identità e fiducia, e generare nuova energia creativa ed economica.

Guardando al futuro, Marsilio ha descritto L’Aquila come un luogo di incontro, dialogo e innovazione, con un patrimonio recuperato e una progettualità contemporanea che coinvolge arti, formazione e ricerca scientifica.

La Regione Abruzzo avrà il compito di garantire coordinamento e visione strategica, integrando investimenti, infrastrutture e progetti culturali e turistici, trasformando l’opportunità del 2026 in un volano di sviluppo per tutto il territorio regionale.

Marsilio ha concluso ribadendo l’obiettivo di rendere questo riconoscimento un punto di svolta strutturale, capace di rafforzare l’attrattività culturale e turistica, creare nuova economia e opportunità per i giovani, e migliorare la qualità della vita.