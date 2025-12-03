Comitato di Sorveglianza FEASR a Teramo: focus su PSR 2014-2022 e CSR 2023-2027

TERAMO – Domani, 4 dicembre, la città di Teramo accoglierà per la prima volta i lavori del Comitato di Sorveglianza del Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (FEASR), presso la sede della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia.

La giornata rappresenta un momento istituzionale di grande rilievo per l’Abruzzo, dedicato all’analisi delle politiche regionali per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.

Sessione mattutina: chiusura del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022, con presentazione dei risultati raggiunti e focus sui Gruppi di Azione Locale (GAL).

Sessione pomeridiana: lavori del Comitato di Monitoraggio del CSR 2023-2027, con esame dello stato di attuazione degli interventi e definizione di indirizzi strategici per il futuro.

I lavori saranno coordinati dal Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, e dall’Autorità di Gestione del PSR e del CSR Abruzzo, Elena Sico, alla presenza di rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero dell’Agricoltura, di AGEA e delle organizzazioni professionali agricole.

“La chiusura della programmazione 2014-2022 ha registrato esiti positivi, sia sul piano del pieno raggiungimento degli obiettivi, sia in termini di capacità di spesa e di impatto sul tessuto rurale abruzzese” – ha dichiarato il vicepresidente Imprudente (nella foto).

Con questo appuntamento si conclude il percorso del PSR 2014-2022, che terminerà ufficialmente il 31 dicembre 2025, e si apre una nuova fase di lavoro con il CSR 2023-2027, a sostegno di un modello di Abruzzo sostenibile e competitivo.