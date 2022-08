Regata dei Gonfaloni: a Pescara l’edizione 2022 del Memorial Verzulli

Si svolgerà domenica 4 settembre presso il Molo Sud del Porto di Pescara un classico per le marinerie pescarese e dell’Adriatico

PESCARA – La Regata dei Gonfaloni è ormai un classico per le marinerie pescarese e dell’Adriatico. Quest’anno saranno 21 gli equipaggi iscritti alla manifestazione, che ha certamente il sapore della competizione e del sano campanilismo ma che rappresenta principalmente una celebrazione delle tradizioni legate al mare. I partecipanti sono infatti sempre stati personaggi che del lavoro e della cultura popolare hanno saputo interpretare il carattere unico. La 27sima edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina nel corso di un incontro con i giornalisti cui hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli e il presidente dell’associazione Il Maestrale, Fabrizio Verzulli. Domenica 4 settembre le marinerie rappresentate si sfideranno ancora una volta all’interno del porto canale di Pescara.

“Io vissi direttamente la nascita di questa manifestazione nel 1995 – ha detto il sindaco Carlo Masci – perché allora ero assessore al Turismo. Mai come quest’anno Pescara ha vissuto sul mare e questa regata ne è la conferma, in una stagione che ha visto la nostra città riempirsi di turisti che hanno goduto del nostro mare Bandiera Blu e di numerose manifestazioni che l’anno resa più bella e attrattiva. Riguardo alle tradizioni che questa manifestazione rappresenta, l’amministrazione sta lavorando sul museo del Mare che avrà uno spazio dedicato alla “gente di mare”. Quella bellissima struttura è in fase di riqualificazione e sarà pronta entro la fine dell’anno. La Regata dei Gonfaloni è un altro elemento identitario, di forza rievocativa ma anche di interesse turistico e noi siamo quindi orgogliosi di poter ricevere qui molte marinerie dell’Adriatico”.

La prima volta della Regata risale infatti al 1995, quando l’associazione “Il Maestrale” immaginò questa sana gara sportiva; l’evento ha assunto una notorietà crescente nel bacino dell’Adriatico, e in alcune edizioni ha visto anche la partecipazione di equipaggi della sponda croata. L’evento sportivo si svolge con dieci vogatori per squadra, oltre a un timoniere, i quali si sfidano sulla distanza di un miglio marino, con due giri di boa per gli uomini e un giro di boa per le donne.

“Un forte ringraziamento – ha detto l’assessore allo Sport Patrizia Martelli – va rivolto alla famiglia Verzulli che con tanta determinazione porta avanti da ben 27 anni questa manifestazione che assume un valore straordinario perché rappresenta Pescara e ne custodisce la tradizione. Non si tratta quindi solo di una competizione, ma si riafferma quel legame con la storia della città che non va disperso ma, anzi, tutelato”.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo, nacque da un’idea di Giovanni Verzulli, storica figura della Marina sud, che con il suo impegno e la sua dedizione ne ha permesso la realizzazione per ben 23 volte, fino alla sua scomparsa.

Oggi il timone dell’associazione è passato al figlio Fabrizio, che con la collaborazione della famiglia continua nella tradizione e in memoria del padre Giovanni. “Ogni anno – ha detto Fabrizio Verzulli – abbiamo l’occasione di vedere quanto sia forte il rapporto con tutti i nostri colleghi della costa adriatica, nonostante le difficoltà che stiamo attraversando. In questa edizione i partecipanti sono addirittura aumentati e questo ci rende felici”,

La manifestazione sportiva della domenica 4settembre sarà preceduta da una serata sabato 3 Settembre all’insegna del cibo (pesce locale) e di spettacoli musicali e folkloristici.

Quest’anno, per la categoria maschie le squadre partecipanti sono:

1. Lega navale Molfetta (due squadre)

2. Martinsicuro

3. Passignano

4. Vogatori città di Taranto

5. Lega navale Taranto

6. Lega navale Ortona

7. La ciurma Vasto

8. Termoli (due squadre)

9. Porto Antico Pescara

10. Pescara (lifeguard)

11. Canottieri Pescara

Per la categoria femminile parteciperanno:

1. Termoli (due squadre)

2. Porto Antico Pescara

3. Lega navale Ortona

4. Lega navale Taranto

5. Palio di Taranto

6. Lega navale Molfetta

7. Canottieri Pescara

Per un totale di 18 squadre partecipanti.