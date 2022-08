Memorial Andrea Mastromauro 2022: De Lellis sfida Petrovic

Si svolgerà venerdì 9 settembre alle ore 21 alla discoteca “Il Dollaro” di Villanova l’incontro di boxe annunciato oggi in comune a Spoltore

SPOLTORE – Il pugile Davide De Lellis questa mattina è passato in Municipio per invitare il sindaco Chiara Trulli e il presidente del consiglio Lucio Matricciani al suo prossimo incontro, il Memorial Andrea Mastromauro in programma venerdì 9 settembre alle 21 nella discoteca “Il Dollaro” di Villanova. A sfidarlo sarà un pugile molto forte, primo nella graduatoria del suo paese: Alexandar Petrovic, serbo, sfiderà De Lellis in un match internazionale valido per la classifica italiana medio massimi. “Saremo tutti lì a fare il tifo per te” gli ha assicurato Matricciani. Il sindaco si è invece informato sulla disciplina e gli obiettivi del pugile spoltorese, che punta al titolo italiano professionisti. Nel suo ultimo incontro, a maggio, De Lellis ha battuto l’italo camerunense Valentin Ephraim al palazzetto Giovanni Paolo II di Pescara. Era il primo incontro per De Lellis dopo un lungo periodo di inattività, legato sia alla pandemia sia a un infortunio: ora punta al titolo italiano professionisti.