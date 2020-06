RaiPlay per un Green deal per l’Italia, ospite anche Odoardi della Fiab

Il 26 giugno in diretta su RaiPlay la maratona web. Nella sessione mobilità presente anche il Coordinatore FIAB Abruzzo-Molise

REGIONE – La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, a seguito del lancio del manifesto “Uscire dalla pandemia con un nuovo green deal per l’Italia”, dello scorso 7 maggio, organizza una maratona web sul tema “Green Deal per l’Italia” il 25 giugno dalle 10.00 alle 17.00, sulla piattaforma RaiPlay.

Nella prima parte, ospite l’astronauta Samantha Cristoforetti, verrà illustrato il manifesto per un nuovo green deal per l’Italia. La seconda parte vedrà un serie di sessioni dedicate ad argomenti specifici: Energia; Economia circolare e innovazione; Gestione circolare dei rifiuti; Mobilità; Green City; Sistema agroalimentare sostenibile e di qualità.

La sessione Mobilità vedrà l’intervento di Giancarlo Odoardi, coordinatore regionale FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – per Abruzzo e Molise, che parlerà del “Boom della bicicletta”. Un importante riconoscimento per Odoardi, attivista FIAB da anni, con un passato da presidente della sezione pescarese della Federazione ed una riconferma, quest’anno, da coordinatore interregionale.

La maratona web sarà seguibile online collegandosi al link https://www.raiplay.it/dirette/raiplay