Rai Radio3 trasmette “Lama Bianca”: l’Abruzzo racconta il lupo appenninico

SULMONA – Un progetto nato in Abruzzo approda su una delle principali emittenti culturali nazionali. Il 27 e 28 dicembre, dalle 13.00 alle 13.30, Rai Radio3 trasmetterà Lama Bianca, escursione radiofonica ideata e narrata da Francesca Camilla D’Amico, artista pescarese, attrice, autrice e guida ambientale. Le due puntate, intitolate Nella mente del lupo e Sogno, andranno in onda all’interno del programma Tresoldi e saranno disponibili anche su RaiPlay Sound.

Lama Bianca è un viaggio sonoro nella faggeta omonima del Parco Nazionale della Maiella, sulle tracce del lupo appenninico e del biologo e poeta Paolo Barrasso, figura centrale nella storia della tutela ambientale italiana. Negli anni Settanta Barrasso partecipò al primo progetto di salvaguardia del lupo in Italia, l’“Operazione San Francesco”, promossa dal WWF Italia e dal Parco Nazionale d’Abruzzo. All’epoca il lupo appenninico era vicino all’estinzione: le stime ufficiali parlavano di poche decine di esemplari su tutto il territorio nazionale. Barrasso, giovane biologo, fu inviato sulle montagne abruzzesi per studiarli. Lo aspettavano notti all’addiaccio, lunghe attese, rari avvistamenti e l’ascolto attento di un animale che, dopo secoli di persecuzioni, aveva imparato a farsi invisibile. Un lavoro paziente che ha contribuito a cambiare per sempre il rapporto tra uomo e fauna selvatica.

Il racconto radiofonico intreccia narrazione, paesaggio sonoro e divulgazione scientifica. Accanto alla storia del lupo, emerge la figura di Barrasso, che al rigore dello scienziato univa la sensibilità del poeta e del fotografo. Fu protagonista dei progetti di reintroduzione di cervi e caprioli sulla Maiella, fondamentali per la ricostruzione della catena alimentare del lupo, e lavorò a lungo per la nascita del Parco Nazionale della Majella. Fondò a Caramanico Terme il primo museo archeologico e naturalistico dell’Abruzzo. Morì sul Monte Morrone, poco prima della creazione del Parco, lasciando un’eredità scientifica ancora oggi riconosciuta.

Il progetto “Lama Bianca”, a cura di Gianluca Stazi e Francesca Camilla D’Amico, è firmato da Tratti Documentari e Bradamante Teatro, con il sostegno del Parco Nazionale della Majella, la partecipazione di AIGAE e il patrocinio del WWF Italia.

Francesca Camilla D’Amico

Nata a Pescara nel 1989, è narratrice, attrice e autrice. Laureata con lode in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma, si è formata sull’attore-narratore e sul teatro popolare di ricerca. Nel 2018 ha fondato Bradamante Teatro. È ideatrice dei podcast Orsa Minore e Lama Bianca e unisce al lavoro teatrale una forte attenzione ai temi ambientali.