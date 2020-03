Raccolta firme per il comitato cittadino #Spoltoreciclopedonale

SPOLTORE – #Spoltoreciclopedonale è un comitato volontario di cittadini che prende vita dall’esigenza di dare voce a tutti quei cittadini di ogni età, che vogliono effettuare i loro spostamenti sul territorio utilizzando mezzi alternativi all’auto, che purtroppo oggi rappresenta il pericolo più alto per l’utenza debole della strada.

Si legge nella nota del comitato: “Se si considera, poi, l’alto tasso di inquinamento atmosferico che ormai si è raggiunto sul nostro territorio, soprattutto a causa del numero sempre più elevato di mezzi a motore in circolazione, diventa necessario pensare ad un piano in controtendenza che porti più sicurezza per i cittadini e maggiore tutela per l’ambiente.

Altro fattore di notevole importanza è la sicurezza nella deambulazione dei disabili, specie per quelli che si muovono in sedia a rotelle, a causa delle numerose barriere architettoniche presenti. La nostra proposta è quella di stimolare l’amministrazione comunale a pensare, progettare e realizzare una vera e propria rete di vie ciclopedonali e cicloturistiche che riescano a collegare il capoluogo con le frazioni, e quest’ultime tra loro, il tutto connesso con i comuni limitrofi e alla Ciclovia Adriatica che attraversa tutta la regione.

A tal proposito vogliamo sensibilizzare la cittadinanza attraverso incontri e manifestazioni, collaborare con la pubblica amministrazione, promuovere campagne di informazione nelle scuole, coordinare la nostra attività con quella di altre associazioni sul territorio locale che perseguono analoghe attività, promuovere una raccolta firme presso alcuni esercenti partner e far conoscere le potenzialità che una rete di piste ciclabili può portare a livello turistico ed economico sul territorio. Siamo convinti che il nostro messaggio verrà condiviso dalla gran parte dei nostri concittadini e anche dall’amministrazione comunale, e crediamo fortemente in uno sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio spoltorese a tutto vantaggio della sostenibilità ambientale e della fruizione del paesaggio sia sotto il punto di vista turistico che culturale”.

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa è disponibile sulla pagina facebook #spoltoreciclopedonale.