Teramo, a disposizione la palestra San Giuseppe

Consegnate le chiavi della palestra San Giuseppe all’Istituto Delfico e al Convitto di Teramo. Sarà verificato in Regione se può essere utilizzata anche la “Mazzini” chiusa dal 2017

TERAMO – Consegnate ieri mattina all’Istituto Delfico e al Convitto di Teramo di Piazza Dante le chiavi della palestra San Giuseppe. Una circostanza che è stata salutata dagli studenti con l’esibizione dell’Inno alla Gioia di Beethoven seguita da una partecipata riunione a nel corso della quale, insieme al consigliere delegato all’edilizia Luca Frangioni e dell’ingegnere Marco Di Melchiorre sono state affrontate tutte le problematiche legate agli spazi per l’attività motoria.

Il 13 febbraio scorso il Comune di Teramo ha concesso l’uso della struttura e la Provincia ha provveduto ad adeguarla con un intervento di pulizia, manutenzione e messa a norma degli impianti. A disposizione degli studenti anche l’adiacente vecchio stadio per l’attività motoria all’aria aperta.

“Ci sono studenti del quarto ciclo che non hanno mai visto una palestra, la consegna delle chiavi è stata una festa – dichiara il consigliere Luca Frangioni – ma sappiamo che la San Giuseppe non è sufficiente. Istituto Delfico e Convitto rappresentano una struttura scolastica articolata, dalle elementari alle superiori, con oltre mille studenti. Su richiesta della dirigente scolastica, Loredana Di Giampaolo, e degli stessi studenti ho già contattato la Regione per verificare la possibilità di utilizzare la palestra Mazzini di proprietà regionale, concessa in comodato d’uso al Comune e chiusa dal 2017. Anche in questo caso la Provincia è disponibile a investire in proprio per adeguarla e restituirla all’uso sportivo”.