Qualità dell’aria nelle scuole: il progetto NecessAria in Abruzzo

L’AQUILA – All’Aquila si è svolto il convegno “Qualità dell’aria e salute pubblica: impegni e prospettive istituzionali”, dedicato ai benefici della Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) negli ambienti scolastici per migliorare la qualità dell’aria indoor. L’iniziativa, organizzata dalla Regione Abruzzo nell’ambito del progetto “NecessAria” finanziato dal Ministero della Salute, ha visto la partecipazione di esperti, studiosi e professionisti, oltre ai saluti istituzionali dell’assessore Mario Quaglieri e del dirigente Luigi Petrucci.

Il dibattito ha messo in evidenza soluzioni tecniche innovative, campagne di misurazione e analisi dei dati, sottolineando la collaborazione tra istituzioni e il valore dello scambio di competenze. Obiettivo centrale: garantire aria più salubre nelle scuole attraverso tecnologie avanzate.

Hanno aderito istituti scolastici delle quattro province abruzzesi (tra cui l’Istituto Isabella Gonzaga di Chieti, il Liceo Galilei di Pescara, la scuola di Nereto e quella di Ovindoli) e sono intervenuti rappresentanti di università e regioni italiane, insieme a dirigenti scolastici e amministratori locali.