Punto d’ascolto sul gioco d’azzardo a Fossacesia: ecco come è andata

FOSSACESIA – Ha riscosso notevole interesse presso la “Spiaggia per Tutti” del Comune di Fossacesia, uno spazio dedicato all’informazione e all’ascolto sul gioco d’azzardo del Servizio GAP della ASL Lanciano-Vasto-Chieti. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Fossacesia, ha visto la partecipazione di molte persone, accolte dagli operatori della Cooperativa L’Infermiere e della Cooperativa Sirio, impegnati a sensibilizzare la popolazione Frentana sulle tematiche legate alle dipendenze del gioco d’azzardo patologico.

Il gioco non sempre è pericoloso, molte persone giocano in modo responsabile. Altre, con il tempo, sviluppano invece comportamenti compulsivi molto simili a quelli che si manifestano con l’abuso di sostanze stupefacenti. Il gioco d’azzardo porta con sé un rischio che, in particolari gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale, oggi riconosciuta come tale dai sistemi nosografici internazionali (DSM V – disturbo da gioco d’azzardo). La dipendenza porta inoltre a investire somme di denaro che superano le proprie possibilità economiche, fino a trascurare i quotidiani impegni della vita.