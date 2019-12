Punti d’ascolto a Pescara: ecco dove sono, gli orari

Sono in apertura i “Punti d’ascolto” nei quartieri di Pescara per aiutare i cittadini con disagio sociale. Tutti i lughi dove sono ubicati

PESCARA – Ascoltare le richieste e le esigenze dei cittadini che vivono situazioni di difficoltà e disagio sociale, attraverso punti d’ascolto nei quartieri di Pescara. Questi gli elementi cardini del progetto che l’Assessore all’Ascolto Sociale Nicoletta Di Nisio ha avviato in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune.

I punti d’ascolto saranno ubicati a San Donato nei locali dell’Emporio Caritas di Via Rubicone 15 (lunedi dalle ore 9-12), a Fontanelle presso l’Associazione per Fontanelle, in via Caduti per Servizio 39 (martedi ore 9-12), ai Colli, nella Sede della Circoscrizione di Via di Sotto 2 (mercoledi ore 9-12), a Zanni nella sede di Associazione Nuovaidea di Via Tripodi (giovedi ore 9-12), a Rancitelli nei locali Urban di via Giardino (venerdi ore 9-12) e in Piazza Italia nelle stanze del Centro Famiglie (martedi e venerdi ore 9-12 e mercoledi ore 15-17).