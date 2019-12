Chieti, sala scommesse senza licenza: denunciato il responsabile

CHIETI – Nella giornata di mercoledì 11 dicembre, il personale della divisione polizia amministrativa della Questura insieme a quello dei Monopoli di Stato ispezionando alcuni locali della raccolta delle scommesse a Chieti accertavano che una sala era sprovvista di licenza del Questore Come previsto dall’articolo 88 testo unico delle leggi di pubblica​ sicurezza. Per tale reato responsabile veniva denunciato all’autorità giudiziaria di Chieti oltre che è sanzionato amministrativamente per la presenza non consentita di alcuni minorenni.

L’operazione si inserisce in un’attività programmata di prevenzione e repressione del gioco illegale disposta dal questore di Chieti, Ruggiero Borzacchiello, in attuazione di direttive nazionali che in provincia di Chieti vedono l’impiego di tutte le forze di Polizia e dei Monopoli di Stato per la prevenzione e repressione dei giochi illegali, la tutela dei minori e il contrasto alla ludopatia.

Nel corso del 2019 la divisione di polizia amministrativa della Questura di Chieti ha ispezionato in tutta la provincia 25 esercizi di giochi scommesse e video lottery e ha denunciato otto titolari di altrettante attività sprovviste delle licenze di polizia.