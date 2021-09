“Puliamo il mondo 2021”, tonnellate di rifiuti raccolte a Celano

Successo per l’iniziativa “Differenziamoci” proposta da Legambiente cui ha aderito l’Amministrazione Comunale. 12.700 kg di rifiuti raccolti

CELANO – L’Amministrazione comunale, da sempre molto vicina alle tematiche che riguardano l’ambiente e la gestione della raccolta dei rifiuti, ha organizzato una giornata di volontariato intitolata “Differenziamoci. Puliamo la nostra campagna”, iniziativa volta alla raccolta di rifiuti abbandonati sulle strade e canali del Fucino ricadenti nel territorio comunale. Sabato 25 settembre, infatti, si è svolta la giornata ecologica collegata all’iniziativa nazionale ‘Puliamo il Mondo 2021” promossa da Legambiente, che ha visto coinvolte decine di persone nella veste di volontari.

Il programma della giornata comunale è stato ampiamente discusso e condiviso prima nel corso di un incontro tenutosi in Municipio al quale hanno preso parte il Sindaco Settimio Santilli, il delegato all’agricoltura e ambiente Dino Iacutone, il Direttore tecnico del Consorzio di Bonifica Ovest, Abramo Bonaldi e Filippo Zaurrini, dal Capo servizi della Tekneko Giuseppe Bianchi, dall’ingegnere Aciam Angelo Santilli, e da Antonio Del Corvo e Vittoriano Angeloni di Covalpa/Ampp, poi presso l’ex scuola di Borgo Strada Quattordici al quale hanno preso parte sempre il delegato Iacutone insieme ai cittadini volontari.

Durante la giornata del 25 sono stati effettuati interventi di ripulitura dei fossi stradali di Strada 12, 13, 15 e 21 e di bonifica di Rio Pago e Rio Foce, ed è stato anche allestito un centro raccolta nel piazzale dell’ex zuccherificio, dove sono stati posizionati cassettoni dedicati.

Il totale dei rifiuti raccolti raggiungono quasi le 13 tonnellate e sono stati così suddivisi: indifferenziati 5.600 Kg; grandi gomme 2.600 Kg; gomme piccole 780 Kg; ingombranti 1.600 Kg; vetro 730 Kg; ferro 600 Kg; legno 290 Kg; frigo 260 Kg; tessili 140 Kg; tv 60 Kg; R4 40 Kg.

“Sono molto contento dell’esito dell’iniziativa dedicata alla pulizia e alla tutela della nostra terra – dichiara il consigliere con delega all’ambiente e agricoltura Dino Iacutone. Abbiamo raccolto 12.700 Kg di rifiuti disparati dai fossi e dalle strade del nostro meraviglioso Fucino. Come amministrazione comunale siamo molto soddisfatti della risposta dei cittadini e delle associazioni che si occupano della salvaguardia ambientale che ancora una volta hanno dimostrato, volontariamente e con grande senso di responsabilità e sensibilità, di tenere a cuore la nostra città, la tutela della natura e il patrimonio agricolo e naturalistico del nostro Comune. Ci siamo dedicati alla pulizia e alla bonifica dei fossi, delle strade e dei canali del Fucino. Una degna e importante risposta ad una iniziativa importante, per il futuro dell’ambiente e per una città sempre più pulita. Ringraziamo tutti quelli che si sono adoperati per rendere questo evento operativo e proficuo”.