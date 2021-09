Cooking Cup 2021, torna la storica regata a Pescara: ecco quando

PESCARA – Cambusa piena e vele issate. Torna la storica regata Cooking Cup a Pescara. Un felice e gustoso appuntamento che avvicina lo sport della vela alla cucina, il mare e il food, due eccellenze dell’Abruzzo. L’occasione è l’appuntamento organizzato dal Circolo Nautico Pescara (Cnp 2018) per domenica 3 ottobre nelle acque antistanti il Marina di Pescara con la competizione che abbina la regata velica alla gara di cucina a bordo. Dieci miglia di navigazione in cui ogni equipaggio deve cucinare durante la gara e quindi presentare un piatto secondo il tema indicato dall’organizzazione. La pietanza viene poi valutata da una giuria d’eccellenza e super partes secondo la bontà, la difficoltà di esecuzione e la presentazione al momento della consegna.

I risultati ottenuti nell’ordine di arrivo della regata e nella votazione della giuria costituiranno la classifica combinata finale e quindi determineranno il vincitore della Cooking Cup 2021.

Della giuria della Cooking Cup 2021 fanno parte Massimo Di Cintio, giornalista enogastronomico (presidente), Lorenzo Pace, Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi, Anna Venditti (in rappresentanza del Cnp), Barbara Domenichelli (in rappresentanza sponsor) e probabilmente un rappresentante del Marina di Pescara con cui il Cnp collabora.

Il programma di domenica prevede il briefing di armatori e cuochi, la partenza della regata attorno alle ore 12 e poi il rientro delle barche con la presentazione dei piatti alla giuria. A seguire il buffet degli equipaggi, che hanno la possibilità di assaggiare quanto di buono è stato preparato dalle altre barche concorrenti e la premiazione.

“La Cooking Cup è stata sempre una regata molto partecipativa a Pescara proprio perché unisce due aspetti a noi cari in Abruzzo e cioè la passione per il mare e la cucina”, commenta il presidente Cnp, Nino Venditti, “dopo la regata Dannunziana svolta all’inizio del mese, rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di crescita che il nuovo Cnp ha intrapreso con l’obiettivo di sviluppare e promuovere la cultura del mare in tutti i suoi aspetti espressivi e culturali e di avvicinare Pescara alla sua vocazione di città del mare”.

La Cooking Cup è aperta a tutte le imbarcazioni, di fuori e della regione, dai 6 ai 20 metri che hanno una cucina a bordo. Ed è stata possibile organizzarla grazie al sostegno di Banca Generali Private, nella persona del district manager Alessandro Di Tunno, Maico istituto acustico, New York Graphics, Cantina Tollo.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni cnp2018@gmail.com, tel. 3890454172