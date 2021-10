La Cineteca e il Progetto S.O.S. Stanlio e Ollio il 30 ottobre a Trebaseleghe per la proiezione di Sons of the Desert in italiano

L’AQUILA – La Cineteca “Maria Pia Casilio” dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ed il Progetto S.O.S. Stanlio e Ollio saranno presenti a Trebaseleghe (PD) il prossimo sabato 30 ottobre per il primo incontro dell’Oasi con la proiezione della versione italiana del grande classico Sons of the Desert recuperata in HD nell’ambito del progetto di salvaguardia.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla partnership con l’Associazione Culturale “Bottega dell’Arte” e con l’OASI N. 355 “BIG BUSINESS TENT” dei Sons of the Desert, la “tenda” che raccoglie gli estimatori e i simpatizzanti del duo comico.

Dopo il successo di pubblico riscosso dall’anteprima nazionale dei recuperi degli antichi doppiaggi italiani di Stan Laurel ed Oliver Hardy con le voci di Carlo Cassola e Paolo Canali al Festival Metricamente Corto di Borgoricco (PD) lo scorso 8 ottobre, prosegue l’attività di recupero e valorizzazione della Cineteca “Maria Pia Casilio”.

Il promo della versione recuperata nell’ambito del progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio” è disponibile “S.O.S. Stanlio e Ollio: il recupero della versione italiana del classico “I Figli del deserto” qui di seguito.