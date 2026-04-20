Abruzzo, contributi per famiglie con malati oncologici: domande aperte fino al 22 giugno 2026

REGIONE – Fino al 22 giugno le famiglie abruzzesi con un componente affetto da patologia oncologica possono presentare domanda per ottenere un contributo economico regionale destinato a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le cure. Lo stabilisce il nuovo avviso pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali, in attuazione della legge regionale 24/2023, che conferma l’impegno della Regione Abruzzo nel sostenere i nuclei familiari più fragili.

«Per il 2026 sono disponibili 200 mila euro – spiega l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – una dotazione che ci permette di rispondere a un numero significativo di richieste. L’obiettivo è alleggerire l’impatto delle spese extra-sanitarie che le famiglie devono affrontare durante il percorso di cura». Lo scorso anno le domande presentate sono state 177, tutte finanziate grazie all’incremento delle risorse, e il budget è stato confermato anche per l’annualità in corso.

L’avviso non riguarda solo i malati oncologici, ma anche i pazienti trapiantati o in attesa di trapianto, prevedendo un rimborso percentuale delle spese sostenute nel 2025. Il contributo varia dal 50% al 100%, in base alla tipologia di spesa e al beneficiario (paziente o accompagnatore), fino a un massimo di 2.000 euro per domanda, che può salire a 3.000 euro in caso di rimborso congiunto per paziente e familiare.

Le richieste devono essere presentate esclusivamente online tramite lo Sportello digitale della Regione Abruzzo, secondo le modalità indicate nell’avviso.