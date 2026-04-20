Roseto, nuova viabilità in cinque strade per aumentare sicurezza e accessibilità

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune annuncia una riorganizzazione complessiva della viabilità e della sosta in diverse aree del centro abitato. Le misure, definite tramite due Ordinanze della Polizia Locale, riguardano via Puglie, viale Europa, via Calabria, via Lombardia e via Giolitti e puntano a migliorare sicurezza, fruibilità dei servizi e tutela degli utenti più vulnerabili, in particolare nelle zone scolastiche.
Via Puglie: limite 30 km/h, zona scolastica e nuovi stalli
Gli interventi previsti includono:
- limite di 30 km/h tra via Mezzopreti e via Romagna
- istituzione della Zona Scolastica ingresso–uscita alunni
- nuovi dissuasori della sosta e stalli moto presso l’Ufficio Postale
- stalli lato Est e sosta a disco orario 8:00–18:00
- nuovo attraversamento pedonale al civico 55
- due stalli per persone con disabilità davanti alle Poste
- uno stallo carico/scarico (10:00–12:00)
- corridoio pedonale protetto verso la Scuola dell’Infanzia
- spostamento dei cassonetti per indumenti usati
Viale Europa: attraversamenti e sicurezza scolastica
Previsti:
- nuovo attraversamento pedonale fronte civico 5
- limite di 30 km/h fino agli stalli scuolabus
- nuovi stalli di sosta tra i civici 5 e 7
- uno stallo riservato agli scuolabus presso l’ingresso laterale della scuola
Via Calabria: divieti e nuova segnaletica
Nel tratto tra via Basilicata e via Mezzopreti:
- divieto di sosta lato Ovest
- revoca di uno stallo disabili
- aree zebrature alle intersezioni
- segnale di Stop su via Mezzopreti
Via Lombardia: nuova organizzazione della sosta
Nel tratto tra via Mezzopreti e via De Gasperi:
- divieto di sosta lato Ovest
- stalli lato Est
- aree zebrature alle intersezioni
- segnale di Stop su via Piemonte
- segnaletica di direzione consentita su via De Gasperi
Via Giolitti: stop, divieti e stalli dedicati
Su tutto il tratto:
- segnale di Stop su via De Gasperi
- divieto di sosta lato Ovest
- area zebrata e stallo disabili lato Est
- stalli liberi nel restante spazio
Le parole del Sindaco Mario Nugnes
«Continua la collaborazione tra il Secondo Settore e la Polizia Locale», afferma il sindaco Mario Nugnes. «Stiamo pianificando la viabilità per aree funzionali, non con interventi spot. Con queste Ordinanze sistemiamo zone come via Lombardia e l’asse via Puglie–viale Europa, con grande attenzione alle persone con disabilità, agli studenti e agli utenti dei servizi come le Poste».