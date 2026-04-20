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Roseto, nuova viabilità in cinque strade per aumentare sicurezza e accessibilità

Il Comune di Roseto riorganizza viabilità e sosta in via Puglie, viale Europa, via Calabria, via Lombardia e via Giolitti

da Redazione Abruzzonews
scritto da Redazione Abruzzonews

strisce pedonali

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune annuncia una riorganizzazione complessiva della viabilità e della sosta in diverse aree del centro abitato. Le misure, definite tramite due Ordinanze della Polizia Locale, riguardano via Puglie, viale Europa, via Calabria, via Lombardia e via Giolitti e puntano a migliorare sicurezza, fruibilità dei servizi e tutela degli utenti più vulnerabili, in particolare nelle zone scolastiche.

Via Puglie: limite 30 km/h, zona scolastica e nuovi stalli

Gli interventi previsti includono:

  • limite di 30 km/h tra via Mezzopreti e via Romagna
  • istituzione della Zona Scolastica ingresso–uscita alunni
  • nuovi dissuasori della sosta e stalli moto presso l’Ufficio Postale
  • stalli lato Est e sosta a disco orario 8:00–18:00
  • nuovo attraversamento pedonale al civico 55
  • due stalli per persone con disabilità davanti alle Poste
  • uno stallo carico/scarico (10:00–12:00)
  • corridoio pedonale protetto verso la Scuola dell’Infanzia
  • spostamento dei cassonetti per indumenti usati

Viale Europa: attraversamenti e sicurezza scolastica

Previsti:

  • nuovo attraversamento pedonale fronte civico 5
  • limite di 30 km/h fino agli stalli scuolabus
  • nuovi stalli di sosta tra i civici 5 e 7
  • uno stallo riservato agli scuolabus presso l’ingresso laterale della scuola

Via Calabria: divieti e nuova segnaletica

Nel tratto tra via Basilicata e via Mezzopreti:

  • divieto di sosta lato Ovest
  • revoca di uno stallo disabili
  • aree zebrature alle intersezioni
  • segnale di Stop su via Mezzopreti

Via Lombardia: nuova organizzazione della sosta

Nel tratto tra via Mezzopreti e via De Gasperi:

  • divieto di sosta lato Ovest
  • stalli lato Est
  • aree zebrature alle intersezioni
  • segnale di Stop su via Piemonte
  • segnaletica di direzione consentita su via De Gasperi

Via Giolitti: stop, divieti e stalli dedicati

Su tutto il tratto:

  • segnale di Stop su via De Gasperi
  • divieto di sosta lato Ovest
  • area zebrata e stallo disabili lato Est
  • stalli liberi nel restante spazio

Le parole del Sindaco Mario Nugnes

«Continua la collaborazione tra il Secondo Settore e la Polizia Locale», afferma il sindaco Mario Nugnes. «Stiamo pianificando la viabilità per aree funzionali, non con interventi spot. Con queste Ordinanze sistemiamo zone come via Lombardia e l’asse via Puglie–viale Europa, con grande attenzione alle persone con disabilità, agli studenti e agli utenti dei servizi come le Poste».