Roseto, nuova viabilità in cinque strade per aumentare sicurezza e accessibilità

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune annuncia una riorganizzazione complessiva della viabilità e della sosta in diverse aree del centro abitato. Le misure, definite tramite due Ordinanze della Polizia Locale, riguardano via Puglie, viale Europa, via Calabria, via Lombardia e via Giolitti e puntano a migliorare sicurezza, fruibilità dei servizi e tutela degli utenti più vulnerabili, in particolare nelle zone scolastiche.

Via Puglie: limite 30 km/h, zona scolastica e nuovi stalli

Gli interventi previsti includono:

limite di 30 km/h tra via Mezzopreti e via Romagna

tra via Mezzopreti e via Romagna istituzione della Zona Scolastica ingresso–uscita alunni

nuovi dissuasori della sosta e stalli moto presso l’Ufficio Postale

presso l’Ufficio Postale stalli lato Est e sosta a disco orario 8:00–18:00

8:00–18:00 nuovo attraversamento pedonale al civico 55

al civico 55 due stalli per persone con disabilità davanti alle Poste

davanti alle Poste uno stallo carico/scarico (10:00–12:00)

(10:00–12:00) corridoio pedonale protetto verso la Scuola dell’Infanzia

spostamento dei cassonetti per indumenti usati

Viale Europa: attraversamenti e sicurezza scolastica

Previsti:

nuovo attraversamento pedonale fronte civico 5

fronte civico 5 limite di 30 km/h fino agli stalli scuolabus

fino agli stalli scuolabus nuovi stalli di sosta tra i civici 5 e 7

uno stallo riservato agli scuolabus presso l’ingresso laterale della scuola

Via Calabria: divieti e nuova segnaletica

Nel tratto tra via Basilicata e via Mezzopreti:

divieto di sosta lato Ovest

revoca di uno stallo disabili

aree zebrature alle intersezioni

segnale di Stop su via Mezzopreti

Via Lombardia: nuova organizzazione della sosta

Nel tratto tra via Mezzopreti e via De Gasperi:

divieto di sosta lato Ovest

stalli lato Est

aree zebrature alle intersezioni

segnale di Stop su via Piemonte

su via Piemonte segnaletica di direzione consentita su via De Gasperi

Via Giolitti: stop, divieti e stalli dedicati

Su tutto il tratto:

segnale di Stop su via De Gasperi

su via De Gasperi divieto di sosta lato Ovest

area zebrata e stallo disabili lato Est

stalli liberi nel restante spazio

Le parole del Sindaco Mario Nugnes

«Continua la collaborazione tra il Secondo Settore e la Polizia Locale», afferma il sindaco Mario Nugnes. «Stiamo pianificando la viabilità per aree funzionali, non con interventi spot. Con queste Ordinanze sistemiamo zone come via Lombardia e l’asse via Puglie–viale Europa, con grande attenzione alle persone con disabilità, agli studenti e agli utenti dei servizi come le Poste».