Proroga Tribunali minori, la soddisfazione della UIL PA

Migliarini e Nardella: “Ora ci si dovrà mettere subito al lavoro per cristallizzare il risultato ottenuto”

SULMONA – “Da sempre la UIL PA ne ha sostenuto la vertenza per cui dopo la notizia dell’avvenuta proroga al 2024 dei tribunali non provinciali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto non possiamo che essere soddisfatti della delibera partorita dalla Commissione al Senato. A dirlo sono Franco Migliarini (nella foto) e Mauro Nardella della UIL Pubblica Amministrazione Abruzzo.

“Ci abbiamo sperato fino all’ultimo e il tutto, malgrado le notizie non proprio buone che pervenivano dal Ministero della giustizia, è andato nel verso giusto”, spiegano i due sindacalisti della UIL PA sempre presenti nella battaglia portata avanti-

“Ha pagato evidentemente la positiva ostinazione di tutti gli attori scesi in campo che con caparbietà si sono spesi per la causa. Ora non bisognerà fermarsi e continuare nell’iter intrapreso”, spiegano Migliarini e Nardella.

“Strutturarne il mantenimento attraverso una radicale revisione del dlgs 155/2012 decreto lo ricordiamo che ha ridisegnato la geografia giudiziaria portando alla chiusura di decine e decine di i tribunali in tutto il territorio nazionale, resta il principale obiettivo. Per il momento respiriamo un po’….ma giusto un po’!”, precisano i due dirigenti uillini.

“Da ‘domani’ -concludono Migliarini e Nardella- ci si dovrà mettere subito al lavoro per cristallizzare il risultato ottenuto e renderlo ingrediente principale per quella che ci auguriamo rappresenti la torta finale: la permanenza indiscussa dei tribunali non provinciali nei loro storici luoghi.