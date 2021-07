Teramo, Consiglio Comunale: l’ordine del giorno del 30 luglio

TERAMO – Il Consiglio Comunale di Teramo è chiamato a riunirsi , in 1^ convocazione, il giorno venerdì 30 luglio 2021, alle ore 8.30, e in 2^ convocazione lunedì 2 agosto 2021, alle ore 10.00 ad oltranza, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. PEF TARI 2021 – Approvazione tariffe 2021 e agevolazioni emergenza COVID;

2. Regolamento Tari – modifica;

3. Bilancio di previsione 2021/2023 – verifiche equilibri 2021;

4. Servizio trasporto alunni. Approvazione nuovo Regolamento;

5. Affidamento in concessione al campo di calcio nella Frazione di San Nicolò a Tordino. – Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per forma di affidamento prescelta (ex art.34, commi 20 e 21 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge 221/2012);

6. Mozione presentata da Italia Viva sull’adozione del progetto denominato: ”Parco archeologico urbano”;

7. Mozione del Consigliere Massimo Speca ed altri sulla campagna di sostegno e comunicazione per la raccolta firme per il Referendum sul “Fine vita”;

8. Mozione del Consigliere Luca Corona “Illuminazione notturna e telecamere di sicurezza nei Parchi gioco comunali ”.

La seduta si svolgerà modalità ibrida, con presenza massima al 50%, e rigorosamente a porte chiuse con la partecipazione dei soli giornalisti accreditati. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming dall’indirizzo internet: http://www.consigli.cloud/teramo.