Promozione Abruzzo girone A: risultati della 19ª giornata del 18 gennaio 2026

REGIONE – La 19ª giornata del girone A di Promozione, disputata il 18 gennaio 2026, ha offerto una serie di sfide combattute e risultati che iniziano a pesare nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali. Il turno si è aperto con il 2-2 tra Casoli Fontanelle 1966 e Nereto 1914, anticipo del sabato che ha regalato gol ed equilibrio.

Vittoria netta per il Favale 1980, che supera 3-0 il Real Castelnuovo, mentre l’FC Avezzano conquista tre punti importanti imponendosi 2-0 sul Varano Calcio. Colpo esterno del Mutignano, che ribalta l’Hatria e porta a casa un prezioso 1-2.

Successo di misura per il New Club Villa Mattoni, che batte il San Gregorio 1-0, mentre l’Ortygia domina la Paganica Next Gen con un convincente 3-0. Vittoria interna anche per il Pizzoli, che supera l’Angizia Luco 1925 per 1-0.

Nelle ultime due gare di giornata, la Rosetana Calcio espugna il campo del Tornimparte 2002 con un secco 0-2, mentre il San Benedetto Venere trova un successo pesante in trasferta battendo l’Universal Roseto 1920 per 0-1.

Un turno ricco di spunti e risultati significativi, che mantiene alta la tensione in un girone sempre più competitivo.