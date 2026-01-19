Abruzzo presenta i nuovi elettrotreni ETR 104

LANCIANO – La Regione Abruzzo e TUA compiono un nuovo passo avanti nella modernizzazione del trasporto pubblico locale con l’arrivo di due elettrotreni ETR 104 di ultima generazione, parte di un piano più ampio che prevede ulteriori quattro convogli nei prossimi mesi. L’annuncio è stato dato nella nuova stazione TUA di Lanciano, alla presenza delle istituzioni regionali.

Sostenibilità e comfort: le caratteristiche dei nuovi ETR 104

I nuovi treni rappresentano un significativo salto di qualità per la mobilità abruzzese. Riciclabili fino al 97% e con consumi ridotti del 30%, offrono:

velocità massima di 160 km/h

capacità di circa 530 passeggeri, oltre 300 seduti

climatizzazione intelligente e illuminazione LED adattiva

connessione internet, videosorveglianza, conta‑passeggeri

rastrelliere portabici e sistemi per la raccolta differenziata

Un mix di tecnologia e comfort che migliora l’esperienza di viaggio e riduce l’impatto ambientale.

Investimenti strategici per una mobilità moderna

Dal 2019 la Regione Abruzzo ha investito 158,2 milioni di euro nel rinnovo dei mezzi TUA, con:

398 autobus (28 elettrici)

6 filobus

9 elettrotreni ETR 104

2 locomotive elettriche di soccorso

Il Trasporto Pubblico Locale si conferma così una delle principali voci del bilancio regionale.

Una delle flotte ferroviarie più giovani d’Italia

Con i nuovi arrivi, l’età media della flotta ferroviaria TUA scende a 6,5 anni, contro i 14,7 della media nazionale.

La sola flotta ETR 104 ha un’età media di 1 anno.

I convogli serviranno la direttrice adriatica Ancona–Termoli, diventando la flotta più moderna in circolazione sulla linea.

Sicurezza certificata e interoperabilità

TUA ha ottenuto nel 2025 il rinnovo del Certificato Unico di Sicurezza ANSFISA, mentre prosegue il percorso per l’Autorizzazione di Sicurezza delle linee interne, attesa entro il primo trimestre 2026.

Parallelamente, è in corso l’ammodernamento tecnologico della linea Lanciano–San Vito, in collaborazione con Alstom. Entro metà 2027 la tratta sarà completamente “attrezzata” secondo gli standard nazionali.

Nuovi servizi e formazione

Dal settembre 2025 è attivo il collegamento Lanciano–Pescara–Ancona, che ha già trasportato 15.000 passeggeri.

Grazie ai fondi FSC, nel 2025 sono stati appaltati oltre 20 milioni di euro di lavori ferroviari e avviati programmi di formazione per macchinisti, capitreno e manutentori.

Una visione integrata per la mobilità regionale

La strategia di TUA punta a un sistema equilibrato tra ferro e gomma, capace di garantire mobilità anche nelle aree interne. I nuovi ETR, con capienza raddoppiata rispetto ai “Minuetto”, si integrano con i servizi automobilistici e contribuiscono all’aumento dei ricavi da traffico, sostenuto anche dall’accordo che permette la vendita dei biglietti TUA sui canali Trenitalia.