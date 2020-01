Progetto “Sport di tutti” a Chieti: ecco come partecipare

CHIETI – La presidenza del Consiglio dei Ministri e il CONI in collaborazione con l’associazione Sportiva dilettantistica “Athena 2” di Chieti è lieta di presentare il progetto “Sport di tutti”. Il Progetto “Sport di tutti” offre l’opportunità a tutti i ragazzi del comune di Chieti di avvicinarsi allo sport tramite l’erogazione del servizio di attività sportive pomeridiane offerto gratuitamente a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

Il Progetto prevede attività sportiva pomeridiana per 2 ore a settimana per 20 settimane.

Il programma di attività diversificato per fasce d’età prevede:

dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base

dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva;

dai 15 ai 18 anni: attività sportiva.

I corsi saranno tenuti da insegnanti in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF o di tecnici federali di 1°livello, in numero adeguato per garantire lo svolgimento dell’attività sportiva.

COME PARTECIPARE

Per effettuare l’adesione occorre essere in possesso dei seguenti prerequisiti:

dati anagrafici con codice fiscale genitori e minori

domicilio o residenza nel comune di Chieti o zone limitrofe;

l’indicazione della fascia di reddito di appartenenza isee

Nell’identificazine dei beneficiari del Progetto si darà priorità alle famiglie con fasce di reddito più basse; non è richiesto come requisito di accesso la cittadinanza italiana.

I posti a disposizione sono limitati e LA CANDIDATURA è POSSIBILE PRESENTARLA ENTRO LE ORE 16.00 DEL 16 GENNAIO 2020. Il Progetto “Sporti di tutti” mira a declinare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti e a fornire un servizio anche sociale alla comunità, costituendo un importante tassello al sistema educativo.

PER ADESIONI E INFORMAZIONI ASD ATHENA 2 VIA DE TURRE 21 Chieti 0871 65959 asdathena2@gmail.com