Progetto “Nel cuore dell’arcobaleno”, incontri con gli studenti

Tra i temi del progetto organizzato dall’Associazione il volontariato, contrasto a droghe e alcol e disagio psicologico causato dalla pandemia

PESCARA – Cultura del volontariato, prevenzione delle dipendenze da alcol stupefacenti e disagio psicologico causato dalla pandemia sono stati i temi al centro di una serie di incontri con gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Foscolo” e quarte del liceo artistico, musicale e coreutico Mibe, organizzati nell’ambito del progetto “Nel cuore dell’arcobaleno – Salute e benessere oltre la pandemia” di cui è capofila l’associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara. Gli interventi sui valori del volontariato, della solidarietà e dell’altruismo sono stati attuato dagli operatori dell’associazione; il disagio psicologico e le sensazioni causate dal lockdown e dalla pandemia sono stati analizzati dagli psicologi del Consultorio familiare Cif di Chieti, mentre i rappresentanti dell’associazione Alcolisti Anonimi hanno affrontato il tema delle dipendenze da alcol. Ospiti degli incontri anche il comandante della Polizia Municipale di Pescara Danilo Palestini, il colonnello Paolo Costantini e il maresciallo Claudio Pasquale, che hanno illustrato agli studenti delle classi terze della scuola Foscolo i rischi che si corrono mettendosi alla guida dopo aver assunto droghe e alcol.

“Gli interventi nelle classi ci hanno dato la possibilità di promuovere i valori del volontariato e della solidarietà tra gli studenti – afferma Antonella Allegrino, fondatrice dell’associazione capofila del progetto – Il dono del proprio tempo a chi si trova in condizioni di difficoltà restituisce amore ed energia alle vite di coloro che decidono di intraprendere questo percorso. Si aiutano gli altri, ma si riceve tanto in cambio e si colgono occasioni di crescita e responsabilità in merito al ruolo che ognuno di noi deve avere nella comunità di appartenenza, nell’ottica di una cittadinanza attiva e partecipe. Questo è il messaggio che abbiamo voluto diffondere tra le giovani generazioni. Ci siamo confrontati anche con le fragilità dei ragazzi che, a causa della pandemia e dei lockdown, sono stati costretti a vivere momenti di smarrimento e solitudine che hanno influito sulla psiche. Molti di loro hanno avuto la possibilità di parlarne e di aprirsi con gli psicologi del Cif. Infine, l’aumento del consumo di alcol e droghe, rilevato negli ultimi due anni tra i minori, ci ha spinti ad attuare una campagna di prevenzione per illustrare i rischi derivanti dall’assunzione di queste sostanze spesso sottovalutati dai ragazzi. L’attività nelle scuole ha previsto anche una fase artistica in cui gli studenti hanno realizzato disegni, dipinti e video utilizzati per comporre una scenografia, che serve da sfondo a una serie di incontri organizzati con gli over 65 sempre nell’ambito del progetto. In questo caso, le immagini e i soggetti raffigurati nelle opere evocano la natura e trasmettono serenità e armonia unite alla speranza di tornare a una vita normale”. Le attività proseguiranno con una serie di screening medici gratuiti rivolti ai minori, che si terranno nel mese di marzo al Poliambulatorio “Domenico Allegrino”.

Il progetto “Nel cuore dell’arcobaleno”, che prevede una serie di attività rivolte ai giovani e agli over 65, le due categorie che nei vari lockdown hanno modificato maggiormente i propri stili di vita, è stato ideato ed è coordinato dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara (capofila) che ha come partner le Associazioni Meridiani Paralleli di Chieti, le Avis comunali di Chieti e Francavilla, il CIF comunale di Chieti, l’Associazione Protezione Civile di San Giovanni Teatino (Chieti). Collaborano l’Istituto Comprensivo Pescara 1, il Convitto nazionale “G.B. Vico” liceo classico di Chieti, l’Istituto Comprensivo statale “G. Galilei” di San Giovanni Teatino, il liceo artistico, musicale, coreutico Misticoni-Bellisario (MiBe) di Pescara, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Chieti e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Giovanni Teatino. Il territorio interessato dalle azioni è quello delle province di Pescara e Chieti

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo; finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore. Risorse AdP anno 2020 e risorse aggiuntive 2020. Determina Dirigenziale n. DPG022/56 del 10.03.2021 di approvazione dell’Avviso. Determina di approvazione esiti n. DPG022/190 del 30/08/2021.