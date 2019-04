Due le Processioni del Venerdì Santo a San Giovanni Teatino: a San Giovanni Alta e a Sambuceto. Presentazione e programma

In occasione del Venedì Santo, il 19 aprile le Processioni in programma a San Giovanni Teatino saranno due: una a San Giovanni Alta con partenza alle ore 19.00 dalla chiesa parrocchiale, l’altra a Sambuceto con il il corteo che partirà alle 20.30 dalla Cappella San Rocco.

La Processione a San Giovanni Alta

“La Processione del Venerdì Santo 2019 ha come obiettivo recuperare l’umanesimo cristiano”. Così il parroco di San Giovanni Alta don Giuseppe Petrongolo ha presentato la celebrazione che si terrà nel centro storico della città venerdì 19 aprile. L’inizio è previsto per le ore 19.00, con partenza dalla Chiesa Parrocchiale. Saranno portate in processione la Statua del Cristo (di grandezza naturale in legno di Cirmolo, dipinto ad olio, opera di Goffredo Moroder della Bottega d’Arte di Bolzano) e la Statua della Madonna (di grandezza naturale opera della Scuola Napoletana del 1913). Il corteo raggiungerà la piazzetta antistante il bar Minichini Claudio per far poi ritorno alla Chiesa Parrocchiale.

“Come ogni anno si rinnova la Processione del Venerdì Santo – dice il Sindaco Luciano Marinucci – un momento solenne, fortemente aggregante e identitario, in grado di richiamare la comunità di San Giovanni Teatino e di Sambuceto. I percorsi saranno due, in modo da dare a tutti la possibilità di partecipare”.

La Processione a Sambuceto

“Secondo l’antica tradizione popolare anche quest’anno avranno luogo i solenni riti della Settimana Santa – dichiara Monsignor Massimo D’Angelo presentando il programma previsto per Sambuceto. – Tra questi assume particolare visibilità pubblica la Processione del Cristo Morto e dell’Addolorata con i Segni della Passione recati da tutte le contrade della Parrocchia”. Il programma di venerdì 19 aprile prevede: alle ore 15 la celebrazione della Passione che, come la Via Matris alle ore 20.00, si terrà presso la Cappella San Rocco. La solenne Processione prederà il via alle 20.30 con il seguente itinerario: Cappella San Rocco, corso Italia, via Mazzini, via Vittorio Emanuele, via Trasimeno, via Lago Maggiore, via Lago di Como, via Aldo Moro, corso Italia, piazza San Rocco, Cappella San Rocco.