Primo maggio 2025 in Abruzzo: gli eventi in programma

REGIONE – Il Primo Maggio non è solo una giornata di festa per celebrare i lavoratori ma anche un’occasione imperdibile per scoprire eventi culturali e tradizioni locali in Abruzzo. Questa regione ricca di storia, natura e gastronomia offre una varietà di manifestazioni che catturano l’attenzione di turisti e abitanti. Segnaliamo alcune delle attività più affascinanti che si svolgeranno in Abruzzo il 1 maggio, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in

Escursioni e attività outdoor

Per chi ama l’avventura e la natura, gli E-Bike tour rappresentano un modo fantastico per esplorare le bellezze paesaggistiche abruzzesi. Tra i percorsi più suggestivi, spiccano:

quello a Navelli e nelle Terre dello Zafferano: un itinerario che permette di pedalare attraverso le campagne famose per la produzione dello zafferano, immersi in panorami mozzafiato.

il Tour del Gran Sasso: un percorso che si snoda tra i monti del Gran Sasso, ideale per gli amanti della montagna che desiderano scoprire sentieri inaspettati con la comodità di una bicicletta elettrica.

quello da Fossacesia al Promontorio Dannunziano: un’uscita facile da non perdere, perfetta per famiglie o principianti, che collega la costa ad uno dei luoghi simbolo di D’Annunzio.

la Pedalata nella Valle del Tirino: un’esperienza evocativa in una delle valli più belle d’Italia, tra storia e natura incontaminata.

Tra le escursioni si segnalano quella alle Gole del Salinello, che esplora un’affascinante zona caratterizzata da gole profonde, grotte e cascate, e l’Anello delle Capanne di Pietra della Maiella.

E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdete l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. o l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta visvelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale.

Tradizioni uniche del Primo Maggio

A Cocullo, il rito dei serpari è un evento imperdibile. Durante questa celebrazione, la statua di San Domenico viene portata in processione avvolta da serpenti vivi, un rituale antico che attrae visitatori da tutta Italia. In serata, ci sarà un concerto gratuito di Kata Ricciarelli, che promette di allietare il pubblico.

A Teramo, si tiene la celebre Sagra delle “Virtù”. Qui, la tradizione vuole che venga preparata e condivisa una pietanza preparata con ingredienti invernali, come carni miste di maiale e spezie, accompagnate da primizie primaverili. Questo piatto non è solo un simbolo di abbondanza, ma anche un modo per riunire la comunità attorno a tavole imbandite.

Gli appuntamenti golosi

A Cupello si celebra il Festival del Carciofo, dove gli appassionati potranno degustare piatti creati con questo ortaggio prelibato. A Giulianova, l’International Street Food porta sapori da tutto il mondo, mentre a Lama dei Peligni si svolge la festa della sfogliatella, dolce tipico della tradizione.

Concerti

A Francavilla al Mare, Amedeo Minghi si esibirà in un concerto presso Piazza Santa Liberata, mentre a Pineto i Modena City Ramblers prenderanno parte al evento del Parco della Pace.

Mostre

Il Santangelo Outlet Village ospita un evento straordinario che unisce arte e innovazione: la prima edizione italiana della mostra temporanea con i dipinti animati di Vincent Van Gogh e Claude Monet. Una mostra ad ingresso gratuito, in cui i classici capolavori dei due grandi Maestri dell’arte moderna prendono “vita” su speciali schermi HD grazie alla tecnica del video mapping dell’artista Luca Agnani, offrendo agli spettatori un’immersione emozionante nel mondo di questi straordinari artisti.