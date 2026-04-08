Terrazza d’Abruzzo Fest 2026: al via la 5ª edizione del concorso letterario

CHIETI – Torna per il quinto anno consecutivo il Concorso Letterario Nazionale “Terrazza d’Abruzzo Fest”, promosso dall’APS Sport e Valori di Chieti e rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado. L’iniziativa punta a valorizzare lo sport attraverso racconti, fumetti e disegni, coinvolgendo studenti da tutta Italia.

La quinta edizione segue la pubblicazione del volume “Emozioni” (Poderosa Edizioni, 2025), che raccoglie oltre cinquanta racconti selezionati dalle precedenti edizioni e presentato all’Auditorium Cianfarani di Chieti alla presenza della campionessa olimpica Elisa Di Francisca. Anche per il 2026 è previsto un evento di premiazione dedicato ai vincitori.

I temi dell’edizione 2026 sono:

– “Un arcobaleno di colori inseguendo un gol” per la Scuola Primaria, categoria Disegno

– “Momenti di sport raccontati a fumetti” per la Scuola Secondaria di Primo Grado, categoria Fumetto

– “Momenti di sport, momenti di vita” per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, categoria Racconto

Le scuole interessate possono richiedere il bando scrivendo a sportevalori@gmail.com.

Parallelamente, il team di Sport e Valori APS, guidato da Giampiero Davide e Luigi Milozzi, lavora alla nuova edizione del Terrazza d’Abruzzo Fest, in programma dal 24 al 26 luglio 2026 a Guardiagrele, con direzione artistica del maestro Davide Cavuti. La manifestazione, ormai consolidata, proporrà diverse novità senza rinunciare al focus sullo sport e sui suoi protagonisti.

In calendario anche il “Gran Galà Le Luci del Mare”, terza edizione, previsto per mercoledì 19 agosto 2026 a Rocca San Giovanni.