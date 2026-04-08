Eventi in Abruzzo nel weekend dal 10 al 12 aprile 2026

REGIONE – Il weekend è alle porte e l’Abruzzo si prepara a tre giorni ricchi di musica, teatro, tradizioni e grandi appuntamenti culturali. Da L’Aquila a Pescara, passando per Avezzano, Chieti e i borghi del territorio, il calendario del 10, 11 e 12 aprile 2026 offre proposte per tutti i gusti: concerti, spettacoli, incontri e feste popolari che animano città e piazze. Segnalandovi alcuni tra gli appuntamenti primcipali in programma, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre e feste

Ad Atri domenica 12 aprile torna la tradizionale Festa di Santa Reparata, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale. Le celebrazioni uniscono momenti religiosi e iniziative popolari, con la città che si anima tra processioni, musica, degustazioni e rievocazioni legate alla patrona.

Teatro e spettacoli

A L’Aquila il Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” ospita venerdì 10 aprile Marcinelle, storia di minatori, intensa produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo dedicata alla memoria del lavoro e dell’emigrazione. Domenica 12 aprile, invece, spazio all’irriverenza con Giuseppe Cruciani e il suo Via Crux, in scena al Teatro Massimo di Pescara, per una serata dal tono provocatorio e fuori dagli schemi.

Concerti e musica dal vivo

A L’Aquila, all’interno del programma istituzionale della Capitale Italiana della Cultura 2026, l’Auditorium del Parco ospita venerdì 10 aprile il concerto dell’Orchestra Accademia del Conservatorio “Casella” per il festival Back to L’Aquila – itARTS, mentre sabato 11 aprile il Ridotto del Teatro Comunale rende omaggio a Nino Rota con La musica che racconta. Domenica 12 aprile, sempre all’Auditorium del Parco, è la volta del Quartetto di Saxofoni Accademia, inserito nell’80ª stagione della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”.

A Pescara il weekend si accende con atmosfere pop e jazz: sabato 11 aprile Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo portano in scena uno spettacolo che intreccia narrazione e musica live, tra giornalismo d’inchiesta e sonorità contemporanee. Ad Avezzano, venerdì 10 aprile, il Teatro dei Marsi accoglie FRA’ – San Francesco, la superstar del Medioevo, il monologo di Giovanni Scifoni che sta conquistando il pubblico nazionale. Chiude il programma Chieti, dove domenica 12 aprile il Teatro Marrucino ospita Floyd on the Wing, un omaggio teatrale e musicale ai Pink Floyd.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. Sempre a L’Aquila Sinestesie: il racconto dei sensi, una mostra che ripercorre vent’anni di ricerca sul linguaggio sinestetico attraverso le opere premiate dal 2005 al 2025, mentre negli spazi del centro prende forma L’amore e l’odio, il dialogo visivo tra Ignatova e Bacci dedicato a desiderio, corpo e politica.

A Pescara si concentra un nucleo importante di proposte; al MicHub della Fondazione Pescarabruzzo è protagonista Michelangelo Pistoletto con una selezione di sculture e disegni degli anni 1982-1986, periodo importante della sua ricerca. Visitabile fino al 30 maggio 2026.

Escursioni ed e-bike

Gagliano Aterno diventa il punto di partenza per i tour in e‑bike nel Parco Sirente‑Velino, dal Canale alla Piana di Baullo fino ai borghii, con soluzioni anche per bambini. Sulla Costa dei Trabocchi si pedala da Fossacesia al Promontorio Dannunziano o verso la Riserva di Punta Aderci, mentre Popoli Terme accoglie le uscite alle Sorgenti del Pescara con degustazione finale, aperte dai 2 anni in su. Sempre sulla costa, il CicloWalking accompagna lungo il mare, mentre sul Gran Sasso si alternano i tour verso Campo Imperatore e quelli tra i borghi del massiccio, entrambi dai 14 anni. L’11 aprile si cammina tra natura e storia sul Monte Bertona (dai 9 anni) o tra grotte e cascate nelle Gole del Salinello (dai 10 anni). Il 12 aprile si esplora la Baronia da Carapelle Calvisio a Castelvecchio, si raggiunge il Lago di San Domenico da Villalago, si torna nelle Gole del Salinello e si apre il Centro Visita del Lupo a Popoli Terme. Tutti gli eventi sono organizzati da Il Bosso.