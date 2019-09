Primavera, Pescara – Sampdoria: informazioni sui biglietti

PESCARA – La Delfino Pescara 1936 comunica, che in occasione della partita Pescara – Sampdoria valida per il Campionato Primavera1 2019 2020 lega SeriaA in programma domenica 30 settembre con inizio ore 10:30 presso il centro sportivo Delfino Training Center, i tagliandi di accesso saranno messi in vendita all’ingresso del centro sportivo a partire dalle ore 9:30 al costo di euro 5:00.

Per le richieste di accredito per osservatori e giornalisti è necessario inviare entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 28 settembre a: settore.giovanile@pescaracalcio.com

I biancazzurri sono reduci da due sconfitte in questo avvio stagione, la prima nella gara inaugurale in casa contro l’Inter per 3-2 con adriatici superati in rimonta completata allo scadere dopo aver realizzato ben due gol nei primi 12 minuti di gioco. Nella seconda gara invece sconfitta per 2-1 a Roma contro la Lazio con padroni di casa che la sbloccano dopo appena 8 minuti quindi nella ripresa raddoppio al 20′ e Palmucci al 36′ prova a riaprire i giochi.

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio