Esordio agro-dolce della Primavera del Pescara, vince l’Inter

Nel primo appuntamento della stagione 2019 – 2020 i biancazzurri escono a testa alta contro il più quotato avversario che passa solo allo scadere su autorete

CITTÁ SANT’ANGELO – Grande entusiasmo attorno alla Primavera del Pescara che oggi, davanti a spalti gremiti ha disputato la sua gara di esordio contro l’Inter. 3-2 il risultato finale a favore degli ospiti dopo un avvio in discesa per la squadra di Legrottaglie. 12 minuti di fuoco con la rete del vantaggio firmata da Borrelli su palla filtrante deliziosa di Pavone, oggi il migliore in campo dei suoi e raddoppio di quest’ultimo su calcio di rigore concesso per un tocco di mano in area. Funziona tutto a meraviglia nell’avvio di match al Delfino con gli avversari che faticano a far gioco. Il tecnico Madonna al 27′ opta subito per un doppio cambio con Oristanio che ha subito dato una scossa all’attacco. Suo il gol che al 37′ riapre il match e Sorrentino in gran spolvero per salvare i pali.

In particolare nella ripresa quando le offensive nerazzurre si trasformano in un vero e proprio forcing alla porta dei biancazzurri che anche con un pizzico di fortunano lasciano inviolata la porta. Questo almeno fino al 24′ quando Schirò trova una deviazione che spiazza il portiere. Analoga sorte allo scadere dopo che Fonseca aveva divorato un gol a porta vuota è protagonista della deviazione che ha nell’ultimo tocco di Paolilli il castigo forse eccessivo per quanto messo in campo. Resta una buona prova degli abruzzesi che tuttavia dopo una buona prima mezz’ora si sono un pò troppo rintanati favorendo le giocate degli avversari. In gran spolvero Pavone e Sorrentino mentre dall’altra parte Agoume metronomo dai piedi formidabili oltre a Oristanio che ha spezzato il match in due. Applausi anche per il giovane belga Persyn che ha dato il suo prezioso contributo a destro con numerosi cross spesso molto insidiosi.

TABELLINO

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Martella, Paolilli, Cipolletti, Quacquarelli; Mercado (dal 15′ st Palmucci), Camilleri (dal 40′ st Tringali), Chiacchia; Borrelli, Pavone (dal 40′ st Chiarella), Pina Gomes (dal 4′ st Masella). A disposizione: Radaelli, D’Angelo, Renzetti, De Marzo, Zinno, Blanuta, Sava Razvan, Tamboriello. Allenatore: Legrottaglie.

INTER (3-5-2): Pozzer; Youte, Colombini, Ntube (dal 27′ pt Vaghi); Agoume, Pirola, Persyn, Gianelli (dal 27′ pt Oristanio dal 38′ st Attys), Vergani; Schirò, Mulattieri (dal 3′ st Fonseca). A disposizione: Stankovic, Moretti, Burgio, Vezzoni, Squizzano, Sami, Tononi. Allenatore: Madonna.

Reti: 5′ pt Borrelli, al 12′ pt Pavone (rigore), al 37′ pt Oristanio, al 24′ st Schirò, al 44′ st Paolilli (autogol)

Ammonizioni: Youte, Borrelli, Pirola, Paolilli, Schirò

Espulso: Tringali al 47′ st (rosso diretto)

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa