Fanya Di Croce sarà a New York per le registrazioni del nuovo videoclip

Nel mese di ottobre la cantante di origine abruzzese realizzerà il video del singolo “Diversi da ieri” diretto dal regista Mattia Riccio

La cantante di origine abruzzese Fanya Di Croce sarà a New York ad Ottobre per le registrazioni del video del suo prossimo singolo “Diversi da ieri” in uscita nei prossimi mesi in Italia su etichetta discografica Smilax Publishing.

Il video del brano sarà diretto dal regista Mattia Riccio (vincitore di oltre 40 premi nei vari festival italiani con i suoi cortometraggi tra cui “L’ultimo Ninja” trasmesso su Reti Rai ) e dal direttore della fotografia Gabriele Shome Cipolla, (Icaro Platform) e vedrà la partecipazione dell’attore Fabio Massenzi. La produzione del video sarà a cura di Sidereus Rental di Milano.

“Ho scelto New York come location – spiega la cantante – perché volevo che il testo fosse in completa sintonia con le immagini del video e per questo proprio la “Grande Mela”, ricca di forti contrasti e a tratti surreale, mi è sembrata perfetta”.

Partner ufficiale sarà il Boro Hotel di New York che per l’occasione, oltre a fornire la location, organizzerà il 5 ottobre alle ore 22.00 una serata dove Fanya Di Croce si esibirà live. Fanya Di Croce torna quindi con un suo progetto artistico a tre anni dal precedente singolo, “Il contrario di niente”, una pausa che l’artista ha voluto prendersi per dedicarsi totalmente al Tour “Promuovi la tua Musica” ideato da lei a sostegno della musica emergente.

“Sono stati due anni intensi: oltre 1000 artisti hanno portato la loro arte all’interno del nostro tour, “Promuovi la tua Musica”, che si è rivelato essere un vero e proprio laboratorio alchemico, una “bottega” artistica dove ciascuno può sperimentare e mettersi alla prova esibendosi dal vivo”.

A breve uscirà in tutta Italia la Compilation con tutte le canzoni vincitrici delle varie tappe su etichetta Smilax Publishing. “Promuovi la musica” tornerà con una data al Teatro San Paolo di Roma il 17 Novembre.